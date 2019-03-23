23 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:31Güneş 06:57Öğle 13:16İkindi 16:42Akşam 19:25Yatsı 20:45
    • 19°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 99.835 -3.46
  • Altın: 243,334 5.76
  • Dolar: 5,7445 4.96
  • Euro: 6,4830 4.34

Yerli ilaçta dev hamle!

»
Yerli ilaçta dev hamle!
Sağlık Bakanı Koc, "Önümüzdeki 1 yıl içerisinde özellikle kuduz ve benzeri anti serumları yerlileştirme, yani ruhsat verme sürecini başlattık" açıklamasında bulundu.
Yerli ilaçta dev hamle! Yerli ilaçta dev hamle! Yerli ilaçta dev hamle!


Koca, Gaziantep Valiliği ziyaretinde hepatit B ve polio aşılarıyla ilgili sorun yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hepatit B ile ilgili 300 bine yakın dozu geçen hafta Türkiye geneline dağıttıklarını ifade eden Koca, "550 bine yakın polio aşısını da verdik. Dolayısıyla bu anlamda ne hepatit B ne de polio aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor, yaşatmayacağız." dedi. 

Aşıyla ilgili gelecek dönemde yerlileştirme ve millileştirme çerçevesinde çalışmalar yapılacağına işaret eden Koca, şunları belirtti:

"Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yüzde 100 dışarıya bağımlı olduğumuz aşıyı yerlileştirmek istiyoruz. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde özellikle kuduz ve benzeri anti serumları yerlileştirme, yani ruhsat verme sürecini başlattık. Özellikle yurt dışına hem Küba, Kore olsun hem de Avrupa merkezli önemli gördüğümüz bir iki merkezle yakın ilişki içerisindeyiz. Özellikle teknoloji transferi ve ar-ge boyutuyla ilgili aşıyı yerlileştirme noktasında kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum."

Bakan Koca, yerli ve millileşme çalışmalarını çok önemsediklerini dile getirerek, "Ben kendimi bu anlamda son derece sorumlu görüyorum. Hem bölgesel hem Bakanlık olarak bizim aktif yapacaklarımız hem de Sağlık Vadisi dahil olmak üzere, gerekirse ürün odaklı fonlama dahil yerlileşme ve millileşmeyi çok önemseyeceğimiz bir dönem yaşayacağımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yerli ilaçta dev hamle!Yerli ilaçta dev hamle!Sağlık Bakanı Koc, "Önümüzdeki 1 yıl içerisinde özellikle kuduz ve benzeri anti serumları yerlileştirme, yani ruhsat verme sürecini başlattık" açıklamasında bulundu.
Erdoğan Ankara mitinginde konuştuErdoğan Ankara mitinginde konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada "Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır." dedi.
Bahçeli'den Ankara'da beka mesajı!Bahçeli'den Ankara'da beka mesajı!MHP Genel Başkanı Bahçeli, "31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır." dedi.
Dev miting Ankara'da başladı!Dev miting Ankara'da başladı!Ankara'ya bağlı 25 ilçeden 500 bin civarında katılımın olduğu mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurulan bu dev platforma birlikte çıkacak ve ortak mesaj verecek.
Sıfır noktasında sıcak gelişme!Sıfır noktasında sıcak gelişme!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Türkiye'de bir ilk! Kesintisiz ulaşım başladıTürkiye'de bir ilk! Kesintisiz ulaşım başladıMarmaray Boğaz Tüp Geçişi'nin ardından Gebze-Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle Avrupa-Asya arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı...
  • Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha23 Mart 2019 Cumartesi 11:45
  • Açıklama geldi! İndirim müjdesi gelebilir23 Mart 2019 Cumartesi 11:15
  • Binali Yıldırım'dan Cemevi’nde kardeşlik mesajı23 Mart 2019 Cumartesi 08:45
  • Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili açıklama23 Mart 2019 Cumartesi 08:40
  • Eski milletvekili ölü bulundu23 Mart 2019 Cumartesi 08:32
  • "Kardeşlerim unutmayın!"23 Mart 2019 Cumartesi 08:28
  • ABD'den kriz çıkaracak yeni karar!22 Mart 2019 Cuma 18:14
  • 30 bin TL’ye Suriyeli gelin bulan kadın büyük şok yaşadı!22 Mart 2019 Cuma 16:24
  • Erdoğan çok sert çıktı: Hesabı sorulacak!22 Mart 2019 Cuma 16:20
  • TBMM Başkanı'ndan Trump’a ilginç benzetme22 Mart 2019 Cuma 15:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri