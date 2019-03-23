23 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
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Müslüman ülke resti çekti

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, "Bir ülke olarak Pakistan'ın ve bir millet olarak Pakistanlıların gücü ve kararlılığı sınır tanımaz" dedi.
Müslüman ülke resti çekti
Müslüman ülke resti çekti Müslüman ülke resti çekti Müslüman ülke resti çekti

Büyükelçi Gazi'nin ev sahipliğinde ülkesinin milli günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Ankara'da yaşayan çok sayıda Pakistanlı ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Programda, milli gün dolayısıyla bayrak çekme töreni düzenlendi.

 

Gazi, törenin ardından yaptığı konuşmada, her yıl 23 Mart'ın alt kıta Müslümanlarının saflarını sıkılaştırması ve düşlerini gerçekleştirmesine ilham veren ideal ve hedefleri hatırlaması bakımından önemli bir gün olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYADA PAKİSTAN'I ALT EDECEK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

 

Alt kıta Müslümanlarının 79 yıl önce kolektif arzuları ve boyun eğmeyen ruhlarıyla kendi gelenekleri, değerleri ve kültürlerine uygun yaşamlarını düzenleyebilecekleri ayrı bir ana vatan kurma amacıyla sarsılmaz bir kararlılık örneği gösterdiğini vurgulayan Gazi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ülke olarak Pakistan'ın ve bir millet olarak Pakistanlıların gücü ve kararlılığı sınır tanımaz. Son zamanlarda ülkemiz sıkıntılı bir zamandan geçmesine rağmen, liderlerimizin kusursuz karar verme gücü ve halkımızın güçlü iradesi sayesinde bundan zaferle çıkmasını bilmiştir. Dahası dünyada Pakistan'ı alt edecek hiçbir güç yoktur. Şundan eminim ki bizim vatanseverlikle, samimiyetle, bağlılıkla ve dürüstlükle belirlenmiş kolektif çabalarımız ülkemizi daha büyük refah ve zaferlere taşımamıza yardımcı olacaktır."

PAKİSTAN'DAN PEŞ PEŞE TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Büyükelçi Gazi, en zor zamanlarda Pakistan halkıyla yan yana duran Türk halkına teşekkürlerini ileterek, iki ülke arasında var olan ilişkinin benzeri olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Gazi, "Türk hükümeti ve Türk halkı tarafından alt kıtada yaşanan gerilimlerin başlangıcından beri Pakistan'a gönderilen sevgi ve destek mesajları hepimizin kalbini kazanmış ve bir kez daha iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının kalıcı olduğunu teyit etmiştir" ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 51 Müslüman'ın öldürüldüğü terör saldırısının ardından Türkiye'nin tutumunu "şefkatli, insani ve İslami" olarak nitelendirdi

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