23 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
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Gündeme bomba gibi düştü: Gelecek hafta bu iş bitecek

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İsrail televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini" tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağını duyurdu.
Gündeme bomba gibi düştü: Gelecek hafta bu iş bitecek
Gündeme bomba gibi düştü: Gelecek hafta bu iş bitecek Gündeme bomba gibi düştü: Gelecek hafta bu iş bitecek Gündeme bomba gibi düştü: Gelecek hafta bu iş bitecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağı belirtildi.

 

İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberinde Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25-26 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaret sırasında ABD'nin Golan Tepeleri'deki "İsrail'in egemenliğini" tanıyan belgeyi imzalayacağı aktarıldı.

Beyaz Seray yetkililerinin Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilecek belge üzerinde çalıştıkları ifade edilen haberde, Başkan Trump'ın söz konusu belgeyi imzalaması halinde bu adımın İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim üzerindeki etkisine işaret edildi.

 

İSRAİL BASINI: SEÇİM ÖNCESİ NETANYAHU'NUN ELİ RAHATLADI

Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasının seçim öncesi Netanyahu için "büyük bir nimet" olduğuna vurgu yapılırken, ABD Başkanı'nın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini" tanıyan belgeyi Netanyahu'nun Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret sırasında imzalaması halinde bunun erken seçimde İsrail Başbakanına büyük bir destek olacağı kaydedildi.

Öte yandan her ne kadar Trump, Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını "uzun zamandır" düşündüğünü ileri sürse de, İsrail basını bu adımın 9 Nisan'da ülkede yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun elini güçlendireceği konusunda hemfikir.

TRUMP İLE NETANYAHU BİR ARAYA GELECEK

Resmi ziyaret kapsamında Washington'a gidecek olan Netanyahu, 25 Mart’ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu 26 Mart'ta da yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

"GOLAN'I TANIMANIN ZAMANI GELDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

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