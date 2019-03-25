ABD bayraklı PKK bandosu

ABD Başkanı Donald Trump’tan sonra terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin liderlik ettiği SDG bandosu ABD ve SDG bayrakları önünde ABD Milli Marşı’nı çaldı.

ABD’nin desteklediği terör örgütü YPG’nin liderlik ettiği SDG, DEAŞ'ın son kalesi olarak lanse edilen Baguz'u sivil hedef gözetmeksizin bombalayarak tamamen ele geçirildiğini duyurdu.





ABD VE SDG BAYRAKLARI ÖNÜNDE...



Baguz’un alınmasıyla ilgili dün söz konusu yerleşimde bir tören düzenlendi. Nevruz dönemine de denk gelen törende sırmalı, kırmızı üniformalı bir bando, ABD bayrağı ve SDG bayrakları önünde ABD milli marşını çaldı.



AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARINI ASTILAR

Arap aşiretlerinin de hazır bulunduğu tören alanında, TSK tarafından Afrin'de öldürülen yabancı teröristlerin fotoğraflarının olması dikkat çekti.





BAĞDADİ NEREDE

Irak’tan sonra Suriye’de de DEAŞ’ın yenilgiye uğratıldığının açıklanmasının ardından DEAŞ’ın Suriye’deki çöllük alana ya da kentlere çekildiği, uyuyan hücrelerin silahlı saldırı, adam kaçırma, pusu gibi terör faaliyetleriyle varlığını sürdürebileceği belirtiliyor. 2014 yılında hilafet ilan eden DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin ise nerede olduğu bilinmiyor. Bağdadi’nin birkaç yakın adamıyla birlikte Irak sınırından Hama’ya kadar uzanan çöllük alanda yaşıyor olabileceği tahmin ediliyor.