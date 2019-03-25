25 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:27Güneş 06:53Öğle 13:15İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:48
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 99.835 -3.46
  • Altın: 242,604 -0.30
  • Dolar: 5,7445 4.96
  • Euro: 6,4830 4.34

Eski Başbakan Çiller Yenikapı'da

»
Eski Başbakan Çiller Yenikapı'da
Eski Başbakan Tansu çiller Cumhur İttifakı’nın Yenikapı’da düzenlenen İstanbul mitingine katıldı.
Eski Başbakan Çiller Yenikapı'da Eski Başbakan Çiller Yenikapı'da Eski Başbakan Çiller Yenikapı'da

Çiller alana gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yine bir milli şuurla bugün buradayız. Türkiye hedefte, ülkemiz hedefte. Bugün özellikle bunun için buradayım. Yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye daha bağımsız bir yere seçiyor kendine. Bizatihi bu bir değişimin gereği. Ve görüyoruz ki eski dünyanın bütün kurumları sorgulanmakta.BM NATO hepsi sorgulanıyor. Türkiye yeni düzenin gelişimini batıdan doğuya koyan bir güç olarak görüyor ve burada da yeni yerini almakta.



İSLAM DÜNYASI HEDEFTE

 

Bütün bunlarla birlikte görüyoruz ki dünyada bir değişim daha var. O da İslam dünyası hedefte. Dünyanın çok uzak köşelerinde İslam dünyasının hedefte olduğunu açık biçimde görüyoruz. Yeni Zelanda buna bir örnek oldu. Müslüman nüfus dünyada artmakta hatta o kadar ki, bir kaç on yıl içerisinde eşitlenecek. Bu Türkiye'yi yeni bir hedef yapmaya yetiyor. Nitekim bir büyük terör olayıyla karşı karşıya kaldı Yeni Zelanda. Burada açıklanan manifestoda hedef kim? Hedef İslam, hedef Türkiye, hedef Türk milleti ve hedef onun seçtiği Cumhurbaşkanı..."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Denizli'de deprem !Denizli'de deprem !Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem oldu.
Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı!Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Ayasofya ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Ayasofya için müze tabirini kaldırabilir ve Ayasofya Cami diyebiliriz. Böylelikle vatandaşlar da ücretsiz ziyaret edebilir" dedi.
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Sen müptezelsinBaşkan Erdoğan'dan sert tepki: Sen müptezelsinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Rekor katılım! Erdoğan sayıyı açıkladı...Rekor katılım! Erdoğan sayıyı açıkladı...Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da gerçekleştirdiği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Bahçeli çok sert çıktı: Gelin de görelim!Bahçeli çok sert çıktı: Gelin de görelim!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitinginde konuştu.
"İstanbul'u dünyanın yıldızı yapacağız""İstanbul'u dünyanın yıldızı yapacağız"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Yenikapı’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
  • Eski Başbakan Çiller Yenikapı'da24 Mart 2019 Pazar 12:17
  • Pervin Buldan'dan skandal açıklama!24 Mart 2019 Pazar 11:16
  • ABD bayraklı PKK bandosu24 Mart 2019 Pazar 10:14
  • Şırnak'ta kahreden kaza!24 Mart 2019 Pazar 09:13
  • Müslüman ülke resti çekti23 Mart 2019 Cumartesi 20:23
  • Yerli ilaçta dev hamle!23 Mart 2019 Cumartesi 19:18
  • Erdoğan Ankara mitinginde konuştu23 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  • Bahçeli'den Ankara'da beka mesajı!23 Mart 2019 Cumartesi 15:14
  • Dev miting Ankara'da başladı!23 Mart 2019 Cumartesi 14:24
  • Sıfır noktasında sıcak gelişme!23 Mart 2019 Cumartesi 14:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri