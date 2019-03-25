Bahçeli çok sert çıktı: Gelin de görelim!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitinginde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren caninin sözlerine cevap vererek meydan okudu. Bahçeli, "Şu anda boğazın batı yakasındayız, Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı’dayız. Ey katiller, gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. " ifadelerini kullandı.





Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanım, aziz vatandaşlarım, değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İstanbul bugün muhteşemsin, bugün tarih yazıyorsun. Allah nazarlardan esirgesin. Yenikapı adeta uçsuz bucaksız gelincik tarlası olmuş çağlıyor. Al bayrağa bürünmüş pırıl pırıl parlıyor. Tam 960 gün sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı’da muhteşem bir heyecan ve milli bir coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz. Bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıyosunuz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu birim iriyim diriyim Türkiyem diyen cesur yüreklere...



TÜRK VE İSLAM YURTLARININ SON SİPERİ

İstanbul’da Türk milletinin mührünü vuran kutlu ecdadımız sizler gibi korkusuz ve kahramandır. Yenikapı’yı dolduran her kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum.Bu muazzam toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul tarihtir. Medeniyettir, kardeşliktir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Beşeriyetin gözü İstanbul’un üzerindedir. Mazlumların kulağı İstanbul’a çevriktir. Masumların kalbi İstanbul için çarpmaktadır. İstanbul Kudüs’ün kardeşidir, Üsküp’ten Halep’e Adriyatik’ten Çin Seddine kadar bütün Türk ve İslam yurtlarının son siperidir. Bu siper düşerse Türkiyemiz gider. Bu siper millete teslim olursa muazzez ahlakın muhteşem anıların nice miras ve emanetleri kararır ve körelir. Hükümranlığıyla tarihin rotasını değiştiren yüksek fazilet gücünü İstanbul’dan almıştır.



ZALİMLER BOŞ DURMUYOR

Cihanı adaletle kavrayan tarihe silinmez ve eserler bırakan aziz ecdadımız gelerek ülkülerini İstanbul’da bulmuştur. Bu nedenle İstanbul, Cumhur İttifakı’nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir. İstanbul’dan atılacak bir adımın yankısı her taraftan işitilecektir.Cumhur ittifakı olarak bunun bilincindeyiz. Ne var ki zalimler boş durmuyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar. 15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda’da Cuma namazı esnasında iki camiye hunharca saldırı düzenlendi. Maalesef 51 din kardeşimiz şehit edildi, 47 din kardeşimiz de yaralandı. Alçak teröristler 630 yıl önceki Kosova Savaşı’nın kinini tutuyorlardı. 330 yıl önceki Viyana Kuşatmasının öfkesini taşıyorlardı. Yeni Zelanda’yı kana bulayan Vandallar, Müslümanların Avrupa’da ilerleyişinin durdurulduğunu 1288 yıl önceki savaşı hafızalarına kazımışlardı.



EY KATİLLER GELİN DE GÖRELİM

Canilerden birisi Türk milletine açıkça diyor ki, “Boğaz’ın batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa’ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinapolis’e gelir tüm cami ve minarelerinizi yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve tekrar Hristiyan şehri olacak” Şu anda boğazın batı yakasındayız, Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı’dayız. Ey katiller, gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Türk milletinin namus timsalidir. Hiçbir hedef bu aziz kentimize musallat olmaya cüret ve cesaret edemeyecektir. Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız.

Zalimlerin hedefi Türkiye’dir, Türk milletidir. Hedefteki şehir ise İstanbul’dur. Dün böyleydi yalın gerçeği de budur. Zaman değişir, aktörler farklılaşsa da tehdit aynıdır. Senaryo aynıdır, oyun aynıdır. Hesap aynıdır, komplo aynıdır. PKK, PYD YPG FETÖ’nün kanlı, kahpe ve kiralık tetikçileri olarak seçilmesi vahşetin küresel elebaşlarına nüfuz etmiş, Türk ve İslam düşmanlığının yegane sebeplerinden birisidir. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz.

Burada huzurunuzdan şer ve illete sesleniyorum. Sakın aldanmayın, hesap hatasının bedelini Malazgirt’te İstanbul’un fethinde ödediniz. Müslüman Türk’e kefen biçmenin bedelini Çanakkale’de Anafartalar’da ödediniz. O günkü ruh ölmedi. Bugün burada Yenikapı’da yaşıyor. Hevesiniz boşuna, çabanız beyhudedir. İhanet çemberi ve kuşatma mutlaka kırılacaktır. Türk milleti mutlaka selamete çıkarılacaktır. Zillet ittifakının kumpasları muhakkak çürütülecektir. Haklıyız zafere ulaşacağız.15 Temmuz’da zulüm dolu bir gece yaşamıştık. 15 Temmuz'da 251 kahramanımızın şehadetiyle milletimizin topyekün direnişiyle engellemiştik. Milli bekamız neredeyse imha olacaktı. Türk milleti az kalsın birbirine düşüp, devletin bölünmez bütünlüğü tasfiye edilecekti. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu, 7 ağustos 2016’da yapılan demokrasi ve şehitler mitingiyle ruhunu kazandı. Bu ruh sayesinde Türkiye’nin önü açıldı. Belirsizliklerin koyu sisi dağıtıldı.



EKONOMİK TERÖRE KARŞI AYNI GEMİYE BİNDİK

Ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik. Beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik. Bütün siyasi dürtüleri, dipsiz ve sonuçsuz problemleri geride bıraktık. 15 Temmuz Türkiye’nin miladıydı, yeniden doğumuydu, yeni bir diriliş destanıydı.Terör örgütlerine, döviz çetelerine karşı el ele verdik, güç birliği ve gaye birliği yaptık. Suriye yanıyordu, Irak ağır sorunlara mahkumdu. Balkanlar bunalımdaydı. ABD etrafımızı mayınlıyor, AB içimizi karıştırıyor, bazı körfez ülkeleri sabrımızı test ediyordu. Ayrı düşemezdik, hesabi davranamazdık. Türkiye’yi heba edemezdik. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben demeliydik. Konu vatansa, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık. Az kazandıran, çok kaybeden çetelesi tutamazdın. İman ve irade varsa ihanet sonuç alamayacak inancıyla kenetlendik, Cumhurun İttifakına fikriyatıyla kucaklaştık.Tehditleri gördük, yeni bir hükümet sistemine acilen ihtiyaç olduğuna karar verdik. Tehlikeleri okuduk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde uzlaştık. 9 Temmuz 2018’de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sağlandı. Cumhur İttifakı, 24 Haziran genel seçimlerinden başarıyla çıktı. 31 Mart’ta yeni hükümet sistemiyle çatışmayacak, çelişki yaşamayacak, uyumsuzluk göstermeyecek yerel yönetimlerin tezahürü beka düzeyinde önemlidir. Türkiye’nin yaşamış olduğu karanlık günlerin tekrar etmemesi için 31 Mart seçimleri kazasız belasız temin edilmeli, Cumhur İittifakı’nın duruşuyla temellenmelidir.

BU BEYANAT ALÇAKLIKTIR, AHLAKSIZLIKTIR

Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye’nin kuyusunu kazanlara 31 Mart’ta izin ve icazet asla verilmemelidir. İstanbul’da PKK’ya geçit yoktur. FETÖ’ye müsamaha yoktur. Sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır. Zillet İttifakı çatışma, çürüme ve çözülmedir. Cumhur İttifakı birlik beraberliktir. HDP’nin eş genel başkanı diyor ki, “Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki 3 milyon Kürdün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamaz” Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP’nin bindirilmiş kıtası gibi göstermek vatan hainliğidir. Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Şırnak’ta uzatılan el İstanbul’da tutulur. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hiç kimse şerefli kürt kardeşlerimin üzerine oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder. PKK’nın siyasi aparatı HDP’ye şamarı indirir. İnşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul ehline emanet edilmelidir. Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı’nın başkan adayı sayın Binali Yıldırım’dır.



CHP'YE OY VEREN KARDEŞLERİME SESLENİYORUM...

Soyadı gibi iş yapan, tevazu sahibi, erdem sahibi, deneyim sahibi, devlet ve siyaset hayatımızda mümtaz bir yeri bulunan sayın Binali Yıldırım İstanbul’un şehremini olmaya hem namzet hem de buna ziyadesiyle layıktır. Kılıçdaroğlu varsın şehir şehir gezip dedikodu yaysın, kötürüm siyasetinden bahsetsin. O konuşacak, Cumhur İttifakı yapacaktır. CHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu Kılıçdaroğlu’nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım Cumhur İttifakı’nda buluşalım. İP’e oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı’nın yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve mücadeleye destek verin. Kürt kardeşlerim, emin olun sizleri bizler kadar seven olmaz. Gelin Cumhur İttifakı’nın gücüne güç katın. Amerika seni benden fazla sevemez. Birlikte Türkiye’yiz, hep birlikte İstanbuluz."