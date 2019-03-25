Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem oldu.
25 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
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Denizli'de deprem !
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