25 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:27Güneş 06:53Öğle 13:15İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:48
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 99.835 -3.46
  • Altın: 242,604 -0.30
  • Dolar: 5,7445 4.96
  • Euro: 6,4830 4.34

Bir haftada 5 milyonu aştı

»
Bir haftada 5 milyonu aştı
İngiliz hükümetine, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 milyonu aştı.
Bir haftada 5 milyonu aştı Bir haftada 5 milyonu aştı Bir haftada 5 milyonu aştı

İngiliz Parlamentosunun internet sitesinde imzaya açılan Brexit'in iptal edilmesine yönelik dilekçeye destek artıyor.

Hükümete, Brexit sürecinin iptal edilmesi çağrısında bulunulan dilekçedeki imza sayısı bir haftada 5 milyonu geçti.

"50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi yer alıyor.

İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor.

İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçedeki talep Parlamentoda tartışılıyor.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Brexit karşıtlarının dün Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir haftada 5 milyonu aştıBir haftada 5 milyonu aştıİngiliz hükümetine, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 milyonu aştı.
Skandal kararnameyi yarın imzalıyorSkandal kararnameyi yarın imzalıyorİsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" kabul eden kararnameyi imzalayacağını açıkladı.
Gündeme bomba gibi düştü: Gelecek hafta bu iş bitecekGündeme bomba gibi düştü: Gelecek hafta bu iş bitecekİsrail televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini" tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağını duyurdu.
Tüm gözler orada! TamamlandıTüm gözler orada! TamamlandıABD'de 2 yıldır devam eden Rusya soruşturmasını tamamlayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, soruşturmasını tamamlayarak, dosyasını Adalet Bakanlığına teslim ettiği bildirildi.
Avrupa'nın göbeğinde küstah provokasyon!Avrupa'nın göbeğinde küstah provokasyon!Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını engellemek isteyen aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kur’an-ı Kerim yaktı.
Beyaz Saray: Suriye'de ellerinde hiç toprak kalmadı!Beyaz Saray: Suriye'de ellerinde hiç toprak kalmadı!Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı.
  • ABD tehlikenin fitilini ateşledi!23 Mart 2019 Cumartesi 08:34
  • İran'da felaket!23 Mart 2019 Cumartesi 08:27
  • İIhan Omar: "İsrail Yahudilerin tarihi anavatanıdır"22 Mart 2019 Cuma 15:56
  • Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilir22 Mart 2019 Cuma 15:19
  • Putin'den önemli karar! Konseyi topladı22 Mart 2019 Cuma 15:14
  • Ülke şokta! Üssü basıp onlarca askeri katlettiler22 Mart 2019 Cuma 13:40
  • BM'den İsrail'e çok kötü haber!22 Mart 2019 Cuma 13:18
  • Venezuela'da sular durulmuyor!22 Mart 2019 Cuma 11:44
  • Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu22 Mart 2019 Cuma 08:02
  • 'Tüm senaryolara hazırız'22 Mart 2019 Cuma 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri