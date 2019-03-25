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Bir adım daha atacağız

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Bir adım daha atacağız
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, "Avrupa Şampiyonası için bir adım daha atacağız. Maçın zorluğunu biliyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip üç puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.
Bir adım daha atacağız Bir adım daha atacağız Bir adım daha atacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile yarın Eskişehir'de yapacakları 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçı öncesinde Yeni Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, önemli bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

Şu anda kadroda Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak gibi rahatsızlığı olan oyuncuların bulunduğunu anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Hafif ağrısı olan arkadaşlar var. Yorgun olanlar var. Durumlarına bakıp, pozisyonları itibarıyla eksiğimizi giderme bakımından hangisi öndeyse bu maça onunla başlayacağız. Maçtan önce bir idman yapacağız ve bakacağız. Ciddi boyutta bir sakatlık yok ama kadroda yer alamama, 11'de oynatıp oynatmama konusunda karar vereceğiz. Kasıklarında, adalesinde gerginlik olanlar var. Yorgun olanlar var. Avrupa şampiyonası için bir adım daha atacağız. Maçın zorluğunu biliyoruz. Saha içinde güçlü görünmek istiyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip üç puanla ayrılmak istiyoruz."

"Dünya Kupası ayrı bir dünya orada olmak istiyoruz"

Güneş, bir basın mensubunun, "Burak Yılmaz ile biraz önce toplantıda bir diyaloğunuz oldu. Bize açıklar mısınız?" diye soru yöneltmesi üzerine, "Yaş olarak belli bir yaşa gelince insan deneyim kazanıyor. Heyecanını da daha dikkatli kullanıyor. Madem bir yola çıkmışsın Avrupa Şampiyonası da gördüğü için o oyuncunun yeniden Avrupa Şampiyonası görmesi gurur verici ama Dünya Kupası görmenin de ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Dünya Kupası ayrı bir dünya orada olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Moldova genç oyunculardan kurulu, sert savunma yapan bir takım. Sakatlıklar, Arnavutluk maçına göre oyun sistemini değiştirmeye neden olacak mı?" şeklindeki bir soru üzerine Güneş, "Değişiklik olabilir. Biraz daha farklı bir oyun formatıyla çıkartabiliriz. Ona göre hamleler yapacağız. İnşallah yanılmayız. Rakip iyi kapanıyor, iyi pas yapıp çıkabiliyor. Kontratak oyunu oynamayı benimsemiş. Bunlara hazır olmalıyız. Farklı bir oyun olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz: İnşallah istediğimiz sonucu alırız

Milli futbolcu Burak Yılmaz ise kendisini geçmişe göre daha tecrübeli ve iyi hissettiğini belirterek, milli takımın herkesin hayali ve bulunmak isteği bir yer olduğunu bildirdi. 

Moldova maçından umutlu olduklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Milli takımımız için kadroya bakmaksızın her zaman umutlu olmak gerekiyor. Çok genç arkadaşlarımız var. Merih, Dorukhan ve Mert... Çok genç ve tecrübeli arkadaşlarımız var. Çok iyi bir ortam var. Basın mensuplarına bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Forvet hattında Cenk ile geçmişte de beraber oynadık. Santrfor olarak sahada benim gibi bir oyuncunun olması beni rahatlatıyor. Beni iyi anladığı hissediyorum. Hocamıza yardımcı olmak açısından Emre ağabeyin çok daha büyük payı var. Takımda çok güzel bir hava oldu. İnşallah böyle devam edip yarın da gereğini yaparız."

 

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