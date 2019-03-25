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Sosyetenin zehir kuryesi itirafçı oldu

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Uyuşturucu kuryesi Meryem Çiftçi, müşteri listesindeki şifreli isimleri savcılığa verdi. Hapis cezası 18 yıldan 7 yıl 6 aya düştü.
Sosyetenin zehir kuryesi itirafçı oldu
Sosyetenin zehir kuryesi itirafçı oldu Sosyetenin zehir kuryesi itirafçı oldu Sosyetenin zehir kuryesi itirafçı oldu

Adana Seyhan’da 30 Nisan 2017’de uygulama yapan polis, şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde 150 bin TL'lik 300 gram kokain buldu. Gözaltına alınan sürücüsü Meryem Çiftçi susma hakkını kullanırken, çantasından çıkan ajanda mercek altına alındı. Sosyetenin uyuşturucu kuryeliğini yaptığı tespit edilen Çiftçi’nin kime ne kadar uyuşturucu servis ettiğini şifreli olarak not aldığı anlaşıldı. Tutuklanan Çiftçi, ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak için ‘itirafçı’ oldu. Şifreli isimleri ve aldığı paraları tek tek deşifre etti. Genç kadının, yaptığı işi gizlemek için ortağı Yeliz Çalışkan’la birlikte işlettiği emlak ofisini paravan olarak kullandığı ortaya çıktı. 

ORTAĞINA DA KELEPÇE

“Uyuşturucuyu bana Yeliz temin etti” itirafı sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan Yeliz Çalışkan ile birlikte karar duruşmasına çıkan Çiftçi, mahkeme heyetine; “Merhametinize sığınıyorum” diyerek tahliyesini istedi. Sanıklar 18 yıl hapis ve 60 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. İtirafçı Çiftçi’nin hapis cezası 7 yıl 6 aya, para cezası da 25 bin liraya düşürüldü. 

Ajandadaki isimler ifadeye çağırılacak

Savcılığın önümüzdeki günlerde Meryem Çiftçi’nin verdiği isimleri inceleyeceği ve bazılarını ifadeye çağıracağı öğrenildi.

Kaynak: Akşam gazetesi

 

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