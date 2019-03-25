25 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:27Güneş 06:53Öğle 13:15İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:48
    • 13°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 99.000 -0.84
  • Altın: 240,991 -0.96
  • Dolar: 5,6842 -1.05
  • Euro: 6,4269 -0.87

EURO 2020'nin maskotu belli oldu

»
EURO 2020'nin maskotu belli oldu
12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın maskotu belli oldu.
EURO 2020'nin maskotu belli oldu EURO 2020'nin maskotu belli oldu EURO 2020'nin maskotu belli oldu

12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) maskotu belli oldu.

Turnuvanın maskotu, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda oynanan Hollanda-Almanya karşılaşması öncesi tanıtıldı.

"Skillzy" adı verilen ve insana benzeyen çizgi film karakteri görünümlü maskot, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele öncesi yaklaşık 55 bin seyircinin önüne çıktı.

Serbest stil futbolda dünya şampiyonluğuna sahip Liv Cooke ve Tobias Becs ile sahaya çıkan "Skillzy", karşılaşma öncesi topla gösteri yaptı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EURO 2020'nin maskotu belli olduEURO 2020'nin maskotu belli oldu12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın maskotu belli oldu.
Bir adım daha atacağızBir adım daha atacağızA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, "Avrupa Şampiyonası için bir adım daha atacağız. Maçın zorluğunu biliyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip üç puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.
Galatasaray'ı karıştıran 'taciz' olayı!Galatasaray'ı karıştıran 'taciz' olayı!Galatasaray Genel Kurulu'nda Vahap Tanrıverdi, Arda Üçer kürsüde konuştuğu sırada, "GSTV'de arka odalarda kızları taciz edenler de konuşulsun" diye bağırınca salondan çıkarıldı.
Milli takım zaferle başladı!Milli takım zaferle başladı!EURO 2020 Elemeleri H Grubu ilk maçında Milli Takımımız, deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.
F.Bahçe'den G.Saray'a! İmzayı attı iddiasıF.Bahçe'den G.Saray'a! İmzayı attı iddiasıFenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve teknik direktör Ersun Yanal'ın 11'de şans vermediği Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'a imza attığı öne sürüldü.
Ay-yıldızın zafer gecesi olsunAy-yıldızın zafer gecesi olsunTürkiye, EURO 2020 Elemeleri’ne Arnavutluk’ta başlıyor. A Milli Futbol Takımı, H Grubu’ndaki ilk maçında bugün Arnavutluk’a konuk olacak.
  • Yıldız isimden Fikret Orman'a ağır suçlamalar!21 Mart 2019 Perşembe 13:12
  • İspanya'da gündem Berke Özer!21 Mart 2019 Perşembe 10:02
  • İngiliz ekibinden F.Bahçe'ye Ayew müjdesi!21 Mart 2019 Perşembe 10:01
  • Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...'21 Mart 2019 Perşembe 10:01
  • Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!20 Mart 2019 Çarşamba 16:24
  • F.Bahçe ile Başakşehir transfer savaşında!20 Mart 2019 Çarşamba 14:48
  • 'Ali Koç'a laf edersen çarpılırsın!..'20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
  • Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa rekoru20 Mart 2019 Çarşamba 09:30
  • F.Bahçe'den sert açıklama! 'Malum mecralara...'19 Mart 2019 Salı 14:58
  • Onyekuru için G.Saray'a kötü haber! Dev talip19 Mart 2019 Salı 13:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri