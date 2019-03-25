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Başkent’in kabusu operasyonla çökertildi

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Başkent’te başta esnaf olmak üzere kişileri tehdit ederek çek-senet tahsilatı yapan, haraç toplayan, karşı koyanların ise ev ve işyerlerini kurşulayan çete çökertildi.
Başkent’in kabusu operasyonla çökertildi
Başkent’in kabusu operasyonla çökertildi Başkent’in kabusu operasyonla çökertildi Başkent’in kabusu operasyonla çökertildi

Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Etimesgut ve Sincan olmak üzere Başkent’te baskı, şiddet, tehditle haraç toplayan çete ile ilgili çalışma başlattı. Organize Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, çeteye yönelik fiziki-teknik takip başlattı. Adım adım takip edilen çete üyelerinin her hareketi de kare kare fotoğraflandı. Yapılan çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Organize polisi, önceden belirlenen şüphelilere ait 27 adrese eş zamanlı şafak baskını yaptı. Yapılan operasyonda çete üyesi 22 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise çoğu tabanca 30 ruhsatsız silah ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Kriminal incelemeye gönderilen silahların, ev ve iş yeri kurşunlama, adam yaralama gibi çok sayıda olayda kullanıldığı belirlendi.

EV VE İŞ YERLERİNİ KURŞUNLAMIŞLAR

Çetenin başta esnaflar olmak üzere çok sayıda kişiyi silahla tehdit ederek haraç topladığı, çek-senet tahsilatı yaptığı belirlendi. Kendilerine direnenlerin ev ve iş yerlerini kurşunladıkları, ailesiyle tehdit ettikleri belirlendi. Polisin takibinde kaçmak için sahte kimlikler kullanan çete üyelerinin, bazı kişileri de kaçırarak işkence yaptıkları kaydedildi. Yapılan incelemede çete üyelerinin bir çok iş yerini bastığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde gruplar halinde iş yerine giren çete üyelerinin, çalışanları ve iş yerleri sahiplerini darp etmeleri de görülüyor. Çete üyelerinin iş yerleri ve evleri kurşunlama anları da kameralara yansıdı.

20 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ankara polisinin ayrıca, bireysel silahlanmaya karşı yürüttüğü başka bir operasyonda 20 ruhsatsız silah ele geçirildi. Söz konusu silahlar, olaylarda kullanılıp kullanılmadığı belirlenmesi için kriminal incelemeye gönderildi.

 

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