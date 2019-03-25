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FETÖ'cüler Albay Cemal Temizöz'ü cezaevine atıp eşini dinlemişler

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2009'da Ergenekon kumpası ile tutuklanan Albay Cemal Temizöz'ün cezaevinde bulunduğu sırada eşinin telefonunu yasadışı yollarla dinletip kaydeden emniyetçi hakkında örgüt üyeliğinden iddianame hazırlandı.
FETÖ'cüler Albay Cemal Temizöz'ü cezaevine atıp eşini dinlemişler
FETÖ'cüler Albay Cemal Temizöz'ü cezaevine atıp eşini dinlemişler FETÖ'cüler Albay Cemal Temizöz'ü cezaevine atıp eşini dinlemişler FETÖ'cüler Albay Cemal Temizöz'ü cezaevine atıp eşini dinlemişler

Kayseri eski İl Jandarma Komutanı iken FETÖ kumpası sonucu tutuklanan Albay Cemal Temizöz’ün cezaevinde bulunduğu sırada eşinin telefonunu 5 ay boyunca dinletip 3 bin 306 kişisel verinin yasadışı şekilde kaydedilmesini sağlayan dönemin Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü Seyit Battal Kırşan hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

Cemal Temizöz, Kayseri eski İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı sırada 25 Mart 2009 tarihinde FETÖ'nün bir kumpası olarak Cizre faili meçhul cinayetler dosyası kapsamında tutuklanmıştı. Ayrıca Balyoz davası sebebiyle de tutuklanan Temizöz, yaklaşık 5 buçuk yıl cezaevinde kaldıktan sonra her iki davadan da beraat etmişti.

9 AY BOYUNCA DİNLENDİ

Cemal Temizöz'ün tutuklanmasından 5 ay sonra eşi Fatma Temizöz'ün kullandığı cep telefonlarının hiçbir bilgi, belge ve istihbarat notu olmadan sözde El-Kaide silahlı terör örgütüyle bağlantılı bir kişi kullanıyormuş gibi dinlendiği belirlendi. Bu dinlemenin 9 ay boyunca devam ettiği anlaşıldı.

EL KAİDE'YMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Dinleme sonucu 3 bin 306 görüşme kaydı veri olarak elde edildi. Dinlemenin, telefonu Necat Yayğır kullanıyormuş gibi işlem yapılması sonucu gerçekleştirildiği, Yayğır'ın da El-Kaide silahlı terör örgütüyle irtibatlıymış gibi gösterilmek suretiyle mahkemeden istihbarı dinleme izni alındığı anlaşıldı. Yayğır'ın gerçekte hiçbir terör örgütüyle ilgisinin olmadığı, sabıkasının bile bulunmadığı anlaşıldı. FETÖ'cü polislerin mahkeme kararında bir erkek için dinleme izni alındığı yazılı olmasına rağmen Cemal Temizöz'ün eşi Fatma Temizöz'ü aylarca dinledikleri saptandı.

FETÖ'NÜN KLASİK YÖNTEMLERİNDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dinleme formlarında yetkili olarak imzası bulunan Diyarbakır eski İstihbarat Şube Müdürü Seyit Battal Kırşan hakkında hazırlanan iddianamede, bu sürecin FETÖ'nün klasik yöntemlerinden olduğu, kendisine karşı olduğunu bildiği kişilere yönelik kullandığı bir kumpas taktiği olduğu kaydedildi.

Örgütün, Cemal Temizöz cezaevindeyken ve hakkındaki soruşturma sürerken eşi müşteki Fatma Temizöz'ün kullandığı kişisel cep telefonunu dinleyerek Cemal Temizöz ve ailesine karşı soruşturmayla alakalı olmayan bilgiler elde edip yargılama sürecinde kullanmayı amaçladığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli eski emniyet müdürünün usulsüz dinlemelerle Cemal Temizöz ve eşine kumpas kurmak suretiyle üzerine atılı 'FETÖ üyeliği' suçunu işlediği ifade edildi. İddianame, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dosya, şüpheli hakkında bu mahkemede devam eden 2018/17 esas sayılı dosya ile birleştirilecek.

 

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