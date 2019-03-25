25 Mart 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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AK Parti'den 'Golan Tepesi' açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, medya yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti'den 'Golan Tepesi' açıklaması
AK Parti'den 'Golan Tepesi' açıklaması AK Parti'den 'Golan Tepesi' açıklaması AK Parti'den 'Golan Tepesi' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

 Trump’ın Golan tepesi ile ilgili kararının uluslararası hukukta hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur. Uluslararası siyaset açısından hiç bir karşılığı almayacak olsa da bölgedeki dengeleri etkileyecek vahim bir karardır. Yoğun girişimler içinde olacağız. İslam ülkeleri kendi aralarındaki meseleleri barışçıl yollarla çözmeyi öğrenmek durumdadır.

DÖVİZ AÇIKLAMASI: HESABI SORULACAK

Spekülatif hareketlerle piyasaları manipüle ederek sandığı etkilemeye çalışıyorlar. Piyasa koşullarına aykırı davrananlardan hesabı sorulacak.

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