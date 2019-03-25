25 Mart 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Netanyahu'dan alçak tehdit

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İsrail'in hava ve topçu saldırıları sonrası Gazze'den İsrail'e karşılık verildi. Gazze'den yapılan roket saldırısı sonrası ABD'de bulunan Netanyahu ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönme kararı aldı.
Netanyahu'dan alçak tehdit
Netanyahu'dan alçak tehdit Netanyahu'dan alçak tehdit Netanyahu'dan alçak tehdit

İşgalci İsrail'in son 1 haftadır abluka altındaki Gazze'ye hava ve karadan yoğunlaştırdığı saldırılar sonrası bugün yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail'in saldırıları sonrası çok sayıda Filistinli şehit olmuştu. Bu sabah Gazze tarafından İsrail'in provokatif saldırılarına karşılık verildi. Fırlatılan roketler sonucu 7 İsraillinin yaralandığı duyurulurken, ABD'de bulunan Binyamin Netanyahu flaş bir karar aldı.

Netanyahu, ABD ziyaretini kısa kesme kararı alırken, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükten sonra ülkesine geri dönecek.

 "NETANYAHU SERT KARŞILIK VERİLECEK"

İsrail basınında çıkan haberlere göre ise İsrailli lider, Hamas'ın bu saldırısına "sert ve güçlü" bir karşılık verileceğini söyleyerek tehdit etti.

Öte yandan İsrail ordusu sınıra askeri birlikler gönderdi.

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