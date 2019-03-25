Theresa May gözünü kararttı! Brexit'i imzalayın, istifa edeyim

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den ayrılma anlaşmasının onaylanması durumunda istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'den (AB) ayrılma anlaşması olan Brexit'in, parlamentoda onaylanması durumunda istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

ITV'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Brexit yanlısı isimlere anlaşmaya destek karşılığında istifa teklifi sundu ancak istifasına ilişkin net bir takvim vermedi.

ÜLKEDE BREXİT KRİZİ BÜYÜYOR! MAY'İ DEVİRME PLANI

İngiltere'de Brexit kaosu giderek büyüyor. AB'yle anlaşarak çıkış tarihi ertelenirken, ülkede milyonlarca vatandaş sokağa döküldü. Brexit'in iptali için 5 milyonu aşkın imza toplandığı belirtilirken, İngiliz basınında da flaş bir iddia yer aldı. Sunday Times gazetesi, bir grup kabine üyesinin Brexit sürecinde başarısız olan Theresa May'i başbakanlık koltuğundan indirmeyi ve geçici hükümet başkanı atamayı planladıklarını yazdı.

Habere göre isminin açıklanmasını istemeyen en az 11 kabine üyesi bakan, mevcut başbakanın istifasını istediklerini ve yarın yapılacak olan kabine toplantısında May'den bunu talep etmeyi planladıklarını, aksi halde bakanlık görevlerinden toplu halde istifa ile tehdit edeceklerini ifade etti.

Söz konusu bakanlardan birinin, "Son yaklaştı. 10 gün içinde May gitmiş olacak" dediği aktarıldı.