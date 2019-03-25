25 Mart 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Bakan Çavuşoğlu’ndan vize açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Görüşmede vize konusu ele alınacak
Bakan Çavuşoğlu’ndan vize açıklaması
Bakan Çavuşoğlu’ndan vize açıklaması Bakan Çavuşoğlu’ndan vize açıklaması Bakan Çavuşoğlu’ndan vize açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz."

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