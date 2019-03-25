BM doğruladı! ABD sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var

ABD, Taliban militanlarıyla barış görüşmelerini yürütürken, Afganistan’da yine sivilleri katletti. Kunduz eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinde ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Yerel kaynaklar tarafından aktarılan haberde, hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk en az 13 sivilin yaşamını yitirdiği birçoğunun da yaralandığı belirtildi. BM SALDIRIYI DOĞRULADI Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki koalisyonun Kunduz ilinde düzenlediği hava saldırısında sivillerin hedef alındığı ve en az 13 kişinin öldüğü doğrulandı. Yapılan açıklamada hava saldırısının Kabil hükümetine "destek" amaçlı düzenlendiği belirtildi.