25 Mart 2019 Pazartesi19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:27Güneş 06:53Öğle 13:15İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:48
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 99.503 -0.33
  • Altın: 239,596 -1.54
  • Dolar: 5,6482 -1.68
  • Euro: 6,3902 -1.43

BM doğruladı! ABD sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var

»
ABD, Taliban militanlarıyla barış görüşmelerini yürütürken, Afganistan’da yine sivilleri katletti. Kunduz eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı.
BM doğruladı! ABD sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
BM doğruladı! ABD sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var BM doğruladı! ABD sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var BM doğruladı! ABD sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinde ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

 

Yerel kaynaklar tarafından aktarılan haberde, hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk en az 13 sivilin yaşamını yitirdiği birçoğunun da yaralandığı belirtildi.

 

BM SALDIRIYI DOĞRULADI

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki koalisyonun Kunduz ilinde düzenlediği hava saldırısında sivillerin hedef alındığı ve en az 13 kişinin öldüğü doğrulandı.

Yapılan açıklamada hava saldırısının Kabil hükümetine "destek" amaçlı düzenlendiği belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BM doğruladı! ABD sivilleri vurdu, çok sayıda ölü varBM doğruladı! ABD sivilleri vurdu, çok sayıda ölü varABD, Taliban militanlarıyla barış görüşmelerini yürütürken, Afganistan’da yine sivilleri katletti. Kunduz eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı.
Theresa May gözünü kararttı! Brexit'i imzalayın, istifa edeyimTheresa May gözünü kararttı! Brexit'i imzalayın, istifa edeyimİngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den ayrılma anlaşmasının onaylanması durumunda istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Netanyahu'dan alçak tehditNetanyahu'dan alçak tehditİsrail'in hava ve topçu saldırıları sonrası Gazze'den İsrail'e karşılık verildi. Gazze'den yapılan roket saldırısı sonrası ABD'de bulunan Netanyahu ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönme kararı aldı.
Trump Golan Tepeleri kararını bugün imzalayacakTrump Golan Tepeleri kararını bugün imzalayacakABD Başkanı Trump, skandal bir karara daha imza atıyor. Trump, Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan kararnameyi bugün imzalayacağını açıkladı.
İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısıİsrail'den Gazze'ye topçu saldırısıİsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyini topçu atışıyla vurdu.
Bir haftada 5 milyonu aştıBir haftada 5 milyonu aştıİngiliz hükümetine, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 milyonu aştı.
  • Skandal kararnameyi yarın imzalıyor24 Mart 2019 Pazar 19:28
  • Gündeme bomba gibi düştü: Gelecek hafta bu iş bitecek23 Mart 2019 Cumartesi 21:23
  • Tüm gözler orada! Tamamlandı23 Mart 2019 Cumartesi 08:47
  • Avrupa'nın göbeğinde küstah provokasyon!23 Mart 2019 Cumartesi 08:39
  • Beyaz Saray: Suriye'de ellerinde hiç toprak kalmadı!23 Mart 2019 Cumartesi 08:36
  • ABD tehlikenin fitilini ateşledi!23 Mart 2019 Cumartesi 08:34
  • İran'da felaket!23 Mart 2019 Cumartesi 08:27
  • İIhan Omar: "İsrail Yahudilerin tarihi anavatanıdır"22 Mart 2019 Cuma 15:56
  • Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilir22 Mart 2019 Cuma 15:19
  • Putin'den önemli karar! Konseyi topladı22 Mart 2019 Cuma 15:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri