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Rus askerleri Venezuela'ya indi!

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Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton tıbbi malzeme gönderdiği iddia edildi.
Rus askerleri Venezuela'ya indi!
Rus askerleri Venezuela'ya indi! Rus askerleri Venezuela'ya indi! Rus askerleri Venezuela'ya indi!

Rusya'da ulusal basında yer alan haberlere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jet, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indi.

 

Jette 100'den fazla Rus askeri ve askeri nakliye uçağında ise 35 ton tıbbi malzeme bulunduğu belirtildi. Askerlerin başında Rusya Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Vasily Tonkoshkurov'un olduğu öne sürüldü.

Ruslara ait askeri nakliye uçağı ile jetin fotoğraf ve görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Maduro, Rusya'dan yardım geleceğini duyurmuştu.

İki ülke resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hafta başında yaptığı açıklamada, Rusya'dan yardım geleceğini duyurmuştu.

MADURO'DAN İDDİA: BENİ ÖLDÜRTMEYE ÇALIŞIYOR

Destekçilerinin karşısına çıkan Maduro, Washington'un ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun kendisini öldürtmek için plan hazırlamakta olduklarını ileri sürdü.

Maduro, "Amerikan emperyalizmi beni öldürmek istiyor. Az önce şeytani kuklanın (Guaido) beni öldürtmek için bizzat yönettiği planı ortaya çıkardık. Elimizde buna dair kanıtlar var, fakat bizimle başa çıkamadılar ve çıkamayacaklar, çünkü tanrımız bizi koruyor" diye konuştu.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juar Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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