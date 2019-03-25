25 Mart 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında Ağrı'da önemli açıklamalarda bulundu ve HDP'nin bayrak ve marşımızın düşmanı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizleri yürekten selamlıyorum Ağrı... Ağrı'nın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Ağrı'nın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizler nice zaman hasret türküleri yaktınız. Ağrı'nın hasreti bizim hasretimizdir.

Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz ağrır. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce bu şehri birlikte geleceğe hazırlayalım.

Bu şehir terör gölgesi altında yıllarca nice şeyler kaybetti. Ağrı Dağı’ndan İshak Paşa Sarayı’na kadar nice zenginliğe sahip bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Sayın Sayan kardeşimizin söz konusu Ağrı olduğunda bu ülkede açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Cumhurbaşkanı olarak tüm Ağrı’daki belediye başkanlarıyla el ele vermek suretiyle Ağrı’yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da ileriye taşıyacağız.

Belediye başkanını seçeceksin sonra da çalışmayıp çekip Ankara’ya gidecek böyle belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna da saygısızlıktır. Buradan başkan seçilen zat şimdi de Muş’a gitti.

Bay Kemal ne diyor 17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız. Bak ben sadece Ağrı’yı söyledim Ağrı’da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Zaten sen Ağrı’ya kaç kez geldin Bay Kemal… Ağrı’ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni ülkemize kazandırdık. Gençlik merkezleri spor tesisleri yaptık. Ağrı’ya yaptığımız Millet Bahçesi şu anda açılışa hazır hale geldi.

Sağlıkta toplam yatak kapasitesi bin 45 olan 12 hastaneyle birlikte 52 sağlık tesisini kazandırdık Bay Kemal anlamaz SSK’yı iflas ettirdi. 4243 konut projesini TOKİ olarak hayata geçirdik. Atık su artıma tesislerini Ağrı’ya kazandıracağız. İmar barışıyla 18 bin Ağrılı kardeşimizin mülkiyet sıkıntısını çözdük. Yol su medeniyettir, bundan ne CHP anlar ne HDP anlar bunlar sadece çukur açar.

Ağrı Havalimanı’na yıllık 2 buçuk milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Havalimanımızın yolcu trafiği 326 bini geçti. Ağrı’nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı’nı az önce izlediniz değil mi onu da hizmete aldık.

HDP Bayrağımızın ve Marşımızın düşmanıdır. Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır.

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