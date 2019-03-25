İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 14.29'da, merkezi Arguvan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek paniğe neden olan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.
25 Mart 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Malatya'da 4.5 şiddetinde korkutan deprem
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