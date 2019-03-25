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Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da...

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Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da...
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, yönetimin idari olarak ibra edilmemesi sonrası öğrencileriyle toplantı yaptı.
Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da... Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da... Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da...


Galatasaray'da yaşanan "ibra" şokunun ardından gözler Fatih Terim ve ekibine çevrildi. Mevcut yönetimin idari yönden ibra edilmemesinin ardından bu durumun şampiyonluğa oynayan futbol takımına da sirayet edeceği düşünülse de Fatih Terim konuya bizzat müdahale etti ve Florya'da antrenmanlarını sürdüren futbolcular ile görüşme gerçekleştirdi. 

Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Ümraniyespor maçının ardından futbolcuları ile görüşen Terim'in "Biz işimize bakacağız, kimsenin aklında en ufak bir soru işareti oluşmasın, kaygılanmayın. Tek bir hedefimiz var, o da şampiyonluk. Kendinizi yalnız bırakılmış hissetmeyin, aksine şimdi çok daha güçlü olmak zorundayız ve kimseye nasip olmayacak taraftarımız arkamızda" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

FATİH TERİM'DEN YAKIN TAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı ve takımın iletişim sorumlusu Aslı Kaşeler de cumartesi günü sarı-kırmızılı kulübün genel kurulunu takip eden kişiler arasındaydı. Kaşeler yaşananları Terim'e aktardı. Öte yandan seçim kararı alınması halinde Fatih Terim'in başkan adayı olacağı iddia edildi. Fakat Terim bu konuda bir açıklama yapmadı.

Genel kurulda yaşanan şokun ardından Türkiye'de olmayan futbolcular da sarı-kırmızılı yönetime destek verdi. Senegal Milli Takımı'nda olan Diagne ve Uruguay Milli Takımı'nda olan Muslera, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Abdürrahim Albayrak'ın fotoğrafını kullanarak, "Siz her zaman bir numarasınız" mesajını paylaştı.

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