25 Mart 2019 Pazartesi19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:27Güneş 06:53Öğle 13:15İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:48
    • 18°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 99.091 -0.75
  • Altın: 238,458 -2.00
  • Dolar: 5,6120 -2.31
  • Euro: 6,3490 -2.07

CHP'nin İstiklal Marşı okumayan adayı Gül'den skandal savunma

»
CHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’na eşlik etmediği iddialarına Gül’den yanıt geldi. İstiklal Marşı'nı içinden okuduğunu söyleyen Gül, yöneltilen suçlamaları reddetti.
CHP'nin İstiklal Marşı okumayan adayı Gül'den skandal savunma
CHP'nin İstiklal Marşı okumayan adayı Gül'den skandal savunma CHP'nin İstiklal Marşı okumayan adayı Gül'den skandal savunma CHP'nin İstiklal Marşı okumayan adayı Gül'den skandal savunma

31 Mart Yerel Seçimleri'ne bir haftadan az bir süre kaldı. Seçimler yaklaştıkça skandallar ve tartışmalar da büyüyor. O tartışmaların biri de CHP'nin Adalar Belediye başkan adayı Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'nı okumaması oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden büyük eleştiri toplayan görüntülere Erdem Gül kanadından açıklama geldi.

Adalar Belediyesi başkan adayı Gül, hakkındaki suçlamaları reddederek "içimden okudum, polemik oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

"İSTİKLAL MARŞI KUTSALLARIMIZDAN BİRİDİR" DİYOR AMA OKUMUYOR

CHP'nin Adalar başkan adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’na eşlik etmemesi üzerine başlayan tartışmalara Gül'den yanıt geldi. Yaptığı açıklamada İstiklal Marşı'nın kutsal olduğunu savunan CHP'li, kendini savundu.

"FATİHA'YI DA İÇİMDEN OKUYORUM"

Gül “İstiklal Marşı okumam üzerinden çıkarılmaya çalışılan polemikleri hayret ve şaşkınlıkla izliyorum. İnsan bazen coşku ile söylemek bazen de içinde duymak ister. Nasıl ki namazlarda Fatiha ve sureler bazen sesli bazen de içimizden okunuyorsa. İstiklal Marşımız milletimizin kutsallarından biridir. Kutsallar üzerinden polemik çıkarılmasını ve bundan siyasi fayda umulmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bu nedenle kutsallar üzerinden yapılacak hiçbir polemiğe tenezzül etmeyeceğim. Milletimizin kutsallarına saygı duyan tüm vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerime saygıyla arz ederim” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'nin İstiklal Marşı okumayan adayı Gül'den skandal savunmaCHP'nin İstiklal Marşı okumayan adayı Gül'den skandal savunmaCHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’na eşlik etmediği iddialarına Gül’den yanıt geldi. İstiklal Marşı'nı içinden okuduğunu söyleyen Gül, yöneltilen suçlamaları reddetti.
Malatya'da 4.5 şiddetinde korkutan depremMalatya'da 4.5 şiddetinde korkutan depremMalatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında Ağrı'da önemli açıklamalarda bulundu ve HDP'nin bayrak ve marşımızın düşmanı olduğunu söyledi.
Tuz Gölü’ne büyük yatırımTuz Gölü’ne büyük yatırımEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu’ndan vize açıklamasıBakan Çavuşoğlu’ndan vize açıklamasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Görüşmede vize konusu ele alınacak
İstanbul'daki 'ana darbe' davası ile ilgili önemli gelişmeİstanbul'daki 'ana darbe' davası ile ilgili önemli gelişmeİstinaf, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
  • AK Parti'den 'Golan Tepesi' açıklaması25 Mart 2019 Pazartesi 11:36
  • FETÖ'cüler Albay Cemal Temizöz'ü cezaevine atıp eşini dinlemişler25 Mart 2019 Pazartesi 11:13
  • Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı25 Mart 2019 Pazartesi 10:30
  • Başkent’in kabusu operasyonla çökertildi25 Mart 2019 Pazartesi 09:51
  • Sosyetenin zehir kuryesi itirafçı oldu25 Mart 2019 Pazartesi 09:24
  • Çok sayıda askere FETÖ gözaltısı25 Mart 2019 Pazartesi 08:16
  • Denizli'de deprem !24 Mart 2019 Pazar 18:28
  • Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı!24 Mart 2019 Pazar 18:27
  • Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Sen müptezelsin24 Mart 2019 Pazar 16:25
  • Rekor katılım! Erdoğan sayıyı açıkladı...24 Mart 2019 Pazar 15:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri