CHP'nin İstiklal Marşı okumayan adayı Gül'den skandal savunma

CHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’na eşlik etmediği iddialarına Gül’den yanıt geldi. İstiklal Marşı'nı içinden okuduğunu söyleyen Gül, yöneltilen suçlamaları reddetti.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne bir haftadan az bir süre kaldı. Seçimler yaklaştıkça skandallar ve tartışmalar da büyüyor. O tartışmaların biri de CHP'nin Adalar Belediye başkan adayı Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'nı okumaması oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden büyük eleştiri toplayan görüntülere Erdem Gül kanadından açıklama geldi.

Adalar Belediyesi başkan adayı Gül, hakkındaki suçlamaları reddederek "içimden okudum, polemik oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

"İSTİKLAL MARŞI KUTSALLARIMIZDAN BİRİDİR" DİYOR AMA OKUMUYOR

CHP'nin Adalar başkan adayı Erdem Gül’ün İstiklal Marşı’na eşlik etmemesi üzerine başlayan tartışmalara Gül'den yanıt geldi. Yaptığı açıklamada İstiklal Marşı'nın kutsal olduğunu savunan CHP'li, kendini savundu.

"FATİHA'YI DA İÇİMDEN OKUYORUM"

Gül “İstiklal Marşı okumam üzerinden çıkarılmaya çalışılan polemikleri hayret ve şaşkınlıkla izliyorum. İnsan bazen coşku ile söylemek bazen de içinde duymak ister. Nasıl ki namazlarda Fatiha ve sureler bazen sesli bazen de içimizden okunuyorsa. İstiklal Marşımız milletimizin kutsallarından biridir. Kutsallar üzerinden polemik çıkarılmasını ve bundan siyasi fayda umulmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bu nedenle kutsallar üzerinden yapılacak hiçbir polemiğe tenezzül etmeyeceğim. Milletimizin kutsallarına saygı duyan tüm vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerime saygıyla arz ederim” dedi.