Milliler şov yaptı!

Türkiye ile Moldova, Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Mücadeleden Milli Takımımız 4-0 galip ayrıldı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 26 ve 54. dakikalarda Cenk Tosun ve 70. dakikada Kaan Ayhan attı.

Burak Yılmaz 53. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.

Bu sonucun ardından Milli Takımımız grupta 6 puana ulaştı. Moldova ise 0 puanda kaldı.

Milli Takımımız, 8 Haziran'da Konya'da Fransa'yı konuk edecek. Moldova ise aynı tarihte Andorra'yı ağırlayacak.

- Hasan Ali ve Kaan Ayhan ilk gollerini attı

Ay-yıldızlı ekibin savunma oyuncularından Hasan Ali Kaldırım ve Kaan Ayhan, A Milli Takım forması ile ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Hasan Ali, karşılaşmanın 24. dakikasında milli takımı öne geçiren golü atarken, Kaan Ayhan da 70. dakikada gol perdesini kapatan isim oldu.

- Efecan Karaca'nın ilk heyecanı

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Efecan Karaca, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Efecan, mücadelenin 78. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda mücadele etti.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 84 Emre Belözoğlu), Deniz Türüç (Dk. 78 Efecan Karaca), Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Moldova: Koselev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp (Dk. 46 Turcan), Cebotaru, Graur, Ginsari (Dk. 73 Antoniuc), Ambros (Dk. 57 Nicolaescu)

Goller: Dk. 24 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 26 ve Dk. 53 Cenk Tosun, Dk. 70 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 64 Reabciuk, Dk. 65 Ionita (Moldova)