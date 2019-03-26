26 Mart 2019 Salı19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:26Güneş 06:52Öğle 13:15İkindi 16:43Akşam 19:28Yatsı 20:49
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 99.326 -0.51
  • Altın: 236,600 0.28
  • Dolar: 5,5638 -3.15
  • Euro: 6,2937 -2.92

Milliler şov yaptı!

»
Milliler şov yaptı!
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 mağlup etti.
Milliler şov yaptı! Milliler şov yaptı! Milliler şov yaptı!

Türkiye ile Moldova, Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Mücadeleden Milli Takımımız 4-0 galip ayrıldı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 26 ve 54. dakikalarda Cenk Tosun ve 70. dakikada Kaan Ayhan attı.

 

Burak Yılmaz 53. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.

Bu sonucun ardından Milli Takımımız grupta 6 puana ulaştı. Moldova ise 0 puanda kaldı.

 

Milli Takımımız, 8 Haziran'da Konya'da Fransa'yı konuk edecek. Moldova ise aynı tarihte Andorra'yı ağırlayacak.

- Hasan Ali ve Kaan Ayhan ilk gollerini attı

Ay-yıldızlı ekibin savunma oyuncularından Hasan Ali Kaldırım ve Kaan Ayhan, A Milli Takım forması ile ilk gol sevinçlerini yaşadı. 

Hasan Ali, karşılaşmanın 24. dakikasında milli takımı öne geçiren golü atarken, Kaan Ayhan da 70. dakikada gol perdesini kapatan isim oldu. 

- Efecan Karaca'nın ilk heyecanı

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Efecan Karaca, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.  

Efecan, mücadelenin 78. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda mücadele etti. 

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 84 Emre Belözoğlu), Deniz Türüç (Dk. 78 Efecan Karaca), Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Moldova: Koselev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp (Dk. 46 Turcan), Cebotaru, Graur, Ginsari (Dk. 73 Antoniuc), Ambros (Dk. 57 Nicolaescu)

Goller: Dk. 24 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 26 ve Dk. 53 Cenk Tosun, Dk. 70 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 64 Reabciuk, Dk. 65 Ionita (Moldova)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milliler şov yaptı!Milliler şov yaptı!A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 mağlup etti.
Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da...Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da...Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, yönetimin idari olarak ibra edilmemesi sonrası öğrencileriyle toplantı yaptı.
EURO 2020'nin maskotu belli olduEURO 2020'nin maskotu belli oldu12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın maskotu belli oldu.
Bir adım daha atacağızBir adım daha atacağızA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, "Avrupa Şampiyonası için bir adım daha atacağız. Maçın zorluğunu biliyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip üç puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.
Galatasaray'ı karıştıran 'taciz' olayı!Galatasaray'ı karıştıran 'taciz' olayı!Galatasaray Genel Kurulu'nda Vahap Tanrıverdi, Arda Üçer kürsüde konuştuğu sırada, "GSTV'de arka odalarda kızları taciz edenler de konuşulsun" diye bağırınca salondan çıkarıldı.
Milli takım zaferle başladı!Milli takım zaferle başladı!EURO 2020 Elemeleri H Grubu ilk maçında Milli Takımımız, deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.
  • F.Bahçe'den G.Saray'a! İmzayı attı iddiası22 Mart 2019 Cuma 13:19
  • Ay-yıldızın zafer gecesi olsun22 Mart 2019 Cuma 08:11
  • Yıldız isimden Fikret Orman'a ağır suçlamalar!21 Mart 2019 Perşembe 13:12
  • İspanya'da gündem Berke Özer!21 Mart 2019 Perşembe 10:02
  • İngiliz ekibinden F.Bahçe'ye Ayew müjdesi!21 Mart 2019 Perşembe 10:01
  • Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...'21 Mart 2019 Perşembe 10:01
  • Fenerbahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!20 Mart 2019 Çarşamba 16:24
  • F.Bahçe ile Başakşehir transfer savaşında!20 Mart 2019 Çarşamba 14:48
  • 'Ali Koç'a laf edersen çarpılırsın!..'20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
  • Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa rekoru20 Mart 2019 Çarşamba 09:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri