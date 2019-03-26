26 Mart 2019 Salı19 Recep 1440
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Trump ve Netanyahu'dan küstahça şov! İmzayı attı!

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ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu Golan Tepeleri hakkında ortak açıklama yaptı. Açıklama sonrasında Trump, Golan Tepeleri'nde İsrail hakimiyetini tanıyan kararnameyi imzaladı.
Trump ve Netanyahu'dan küstahça şov! İmzayı attı!
Trump ve Netanyahu'dan küstahça şov! İmzayı attı! Trump ve Netanyahu'dan küstahça şov! İmzayı attı! Trump ve Netanyahu'dan küstahça şov! İmzayı attı!

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde işgalci İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

 

BEYAZ SARAY'DA ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırıları ve Golan Tepeleri konusunda canlı yayında açıklamalarda bulundu.

 

İSRAİL'İN KENDİNİ KORUMA HAKKIYMIŞ!

ABD'nin "İsrail'in kendini koruma hakkını koruyacağını" vurgulayan Trump, "Gelecekteki muhtemel bir barış anlaşması, İsrail'in kendini Suriye'den, İran'dan ve diğer bölgesel tehditlerden koruma ihtiyacını göz önünde bulundurmalı." ifadesini kullandı.

Trump, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarının "kendini savunma" anlamında haklı olduğunu savundu ve Netanyahu'ya bu konuda tam destek verdiklerini söyledi.

NETANYAHU: İSRAİL SİZDEN DAHA İYİ BİR DOST GÖRMEMİŞTİR

Daha sonra söz alan Netanyahu ise Trump'a birçok kez teşekkür ettiği konuşmasında, "İsrail sizden daha iyi bir dost görmemiştir." yorumunu yaptı.

Netanyahu, Trump'ın İsrail konusunda bugüne kadar verdiği sözleri tuttuğunu, Golan Tepeleri konusundaki son adımının ise "tarihi bir adım" olduğunu ifade etti.

Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri konusundaki yaklaşımlarını, "İki savaşı kazandıktan sonra bugüne kadar yaklaşık yarım yüzyıl boyunca askeri zaferimizin diplomatik bir zafere dönüşmesini beklemek zorunda kaldık." sözleriyle dile getirdi.

TRUMP, KARARNAMEYİ KÜSTAHÇA BİR ŞOVLA İMZALADI

Ortak basın toplantısının ardından Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

ABD Başkanı Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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