26 Mart 2019 Salı19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:26Güneş 06:52Öğle 13:15İkindi 16:43Akşam 19:28Yatsı 20:49
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 99.326 -0.51
  • Altın: 236,600 0.28
  • Dolar: 5,5638 -3.15
  • Euro: 6,2937 -2.92

Trump'ın imzası sonrası Ankara'dan açıklama!

»
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili küstah kararı canlı yayında imzalamasının ardından ilk mesajını sosyal medyadan verdi. Çavuşoğlu, 'ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı' dedi.
Trump'ın imzası sonrası Ankara'dan açıklama!
Trump'ın imzası sonrası Ankara'dan açıklama! Trump'ın imzası sonrası Ankara'dan açıklama! Trump'ın imzası sonrası Ankara'dan açıklama!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

 

"TÜRKİYE SONUNA KADAR GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Çavuşoğlu daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

 

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. BM dahil her platformda ne gerekiyorsa yapacağız.

"SURİYE İLE ARAMIZIN BOZUK OLMASI, BU KARARI KABUL ETMEMİZİ GEREKTİRMEZ"

Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır.

"TRUMP'IN BU İMZASI GÜYA NETANYAHU'YA BİR SEÇİM HEDİYESİDİR"

Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump'ın bu imzası güya şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan ve hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu sözde hediyenin bir faydası olmaz.

"BU ZALİME NE YAPSANIZ FAYDASI YOKTUR! ABD'NİN ÇABALARI BEYHUDEDİR"

Kendi halkını bile bölen ve bugün de Gazze'de görüyorsunuz, Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. O yüzden Amerika'nın bu çabaları beyhudedir."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı 83 bin arttıTÜİK açıkladı: İşsiz sayısı 83 bin arttıTürkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İşgücü İstatistikleri 2018” verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2017’ye göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu.
Meteoroloji açıkladı: 4 derece birden yükselecekMeteoroloji açıkladı: 4 derece birden yükselecekGünlük tahminleri ile hava durumu konusunda vatandaşları bilgilendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bahar ortasına doğru ilerlerken hava sıcaklıkları konusunda bazı bilgiler verdi.
Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ettiAteşkese rağmen İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ettiİsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü.
PKK ile mücadelede yeni dönemPKK ile mücadelede yeni dönemSon dönemlerde PKK ile mücadelede önemli bir konsept değişikliğine giden ve yerli/milli unsurlarla akıllı mühimmatları daha çok kullanmaya başlayan Türkiye, teröristlere saklandıkları her yeri dar edecek yeni bir projeyi daha tamamladı.
Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki: HükümsüzdürTürkiye'den ABD'ye çok sert tepki: HükümsüzdürDışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ç.kale'de tekne faciası!Ç.kale'de tekne faciası!Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı, bir kişi ise kayboldu.
  • Bakan Soylu: Seçilmeleri halinde açığa alınacaklar!26 Mart 2019 Salı 07:11
  • İsrail ve Hamas'tan ateşkes26 Mart 2019 Salı 07:09
  • Trump'ın imzası sonrası Ankara'dan açıklama!25 Mart 2019 Pazartesi 22:07
  • Trump ve Netanyahu'dan küstahça şov! İmzayı attı!25 Mart 2019 Pazartesi 21:01
  • CHP'nin İstiklal Marşı okumayan adayı Gül'den skandal savunma25 Mart 2019 Pazartesi 16:13
  • Malatya'da 4.5 şiddetinde korkutan deprem25 Mart 2019 Pazartesi 15:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar25 Mart 2019 Pazartesi 15:27
  • Tuz Gölü’ne büyük yatırım25 Mart 2019 Pazartesi 14:35
  • Bakan Çavuşoğlu’ndan vize açıklaması25 Mart 2019 Pazartesi 13:13
  • İstanbul'daki 'ana darbe' davası ile ilgili önemli gelişme25 Mart 2019 Pazartesi 12:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri