Trump'ın imzası sonrası Ankara'dan açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili küstah kararı canlı yayında imzalamasının ardından ilk mesajını sosyal medyadan verdi. Çavuşoğlu, 'ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SONUNA KADAR GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Çavuşoğlu daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. BM dahil her platformda ne gerekiyorsa yapacağız.

"SURİYE İLE ARAMIZIN BOZUK OLMASI, BU KARARI KABUL ETMEMİZİ GEREKTİRMEZ"

Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır.

"TRUMP'IN BU İMZASI GÜYA NETANYAHU'YA BİR SEÇİM HEDİYESİDİR"

Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump'ın bu imzası güya şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan ve hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu sözde hediyenin bir faydası olmaz.

"BU ZALİME NE YAPSANIZ FAYDASI YOKTUR! ABD'NİN ÇABALARI BEYHUDEDİR"

Kendi halkını bile bölen ve bugün de Gazze'de görüyorsunuz, Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. O yüzden Amerika'nın bu çabaları beyhudedir."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir." dedi.