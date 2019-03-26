İsrail ve Hamas'tan ateşkes

İşgalci İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurdu.

İŞGALCİ İSRAİL ORDUSU AÇIKLADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

TARIM ARAZİLERİNİ DE VURDULAR

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı ve Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini vurduğunu aktardı.

HAMAS LİDERİ HENİYE'NİN OFİSİ HEDEF ALINDI

Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Hamas lideri İsmail Heniye'nin ofisini hedef aldığını duyurdu.





Bölgede yer yer patlama sesleri duyuldu.

ATEŞKES İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Saldırının ardından ilerleyen saatlerde Hamas ve İsrail'in ateşkes için anlaşma sağladığı öğrenildi.