26 Mart 2019 Salı19 Recep 1440
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İngiltere'de neler oluyor?

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İngiltere'de neler oluyor?
İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington ile Ortadoğu’dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa ettiler.
İngiltere'de neler oluyor? İngiltere'de neler oluyor? İngiltere'de neler oluyor?

İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington ile Ortadoğu’dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa ettiler.
 

Öte yandan İngiliz parlamentosu kabul ettiği teklif sonucunda parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten bir günlüğüne aldı.

İKİ BAKAN İSTİFA ETTİ

 

Hükümetteki Muhafazakar Partinin “hayır” oyu için grup kararı aldığı oylamada, “evet” oyu veren Ortadoğu Bakanı Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Harrington görevlerinden istifa ettti.

Kabul edilen teklif, hükümeti parlamentoya sunduğu nötr önergeyi değiştirmiş oldu. Hükümetin değişikliğe uğrayan önergesi de yapılan oylamada 300'e karşı 327 oyla kabul edildi.

İngiltere’de teamüllere göre parlamento gündemini belirleme yetkisi hükümetlere ait bulunuyor. Ancak kabul edilen teklifin çarşamba günü Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un inisiyatifiyle hükümetin gündeminin yerini alması bekleniyor.

Bercow, Brexit sürecinde daha önce de teamüllerde hükümet aleyhine içtihatlarıyla gündeme geldi.

Kabul edilen teklife göre milletvekilleri Çarşamba günü Brexit konusunda farklı senaryoları oya sunacaklar. Oylanacak seçenekler arasında yeni referandum ve Brexit'in iptalinin de bulunması bekleniyor. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda, hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor.
Normal koşullarda önerge ve tekliflerin hükümetler üzerine yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Bu gece yapılan oylamada iktidar partisinin grup kararına karşı hareket eden başka bakanların da istifası bekleniyor. İstifaların artması durumunda Başbakan Theresa May'in de koltuğunun sallanacağı yorumu yapılıyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

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