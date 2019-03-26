Golan kararına Rusya'dan ilk yorum

Trump'ın, Netanyahu'yu da yanına alarak skandal Golan Tepeleri kararnamesini imzalaması sonrası bir açıklama da Rusya'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin başkanlık kararını imzalaması üzerine Rus Russkoye Radyosu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın kararını eleştiren Zaharova, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar maalesef Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir." diye konuştu.

"DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞİR"

Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya’dan daha önce çok sayıda açıklama yapıldığını vurgulayarak, “Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor. Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.

Rusya, ABD'nin, Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanımasının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu, Suriye krizinin çözümünü engelleyeceğini ve Orta Doğu'daki durumu ağırlaştıracağını açıklamıştı.