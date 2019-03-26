26 Mart 2019 Salı19 Recep 1440
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PKK ile mücadelede yeni dönem

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Son dönemlerde PKK ile mücadelede önemli bir konsept değişikliğine giden ve yerli/milli unsurlarla akıllı mühimmatları daha çok kullanmaya başlayan Türkiye, teröristlere saklandıkları her yeri dar edecek yeni bir projeyi daha tamamladı.
PKK ile mücadelede yeni dönem
PKK ile mücadelede yeni dönem PKK ile mücadelede yeni dönem PKK ile mücadelede yeni dönem

Terör örgütü unsurlarına gerek yurt içinde gerek yurt dışında düzenlediği operasyonlar ve aldığı tedbirlerle teröristlere adeta son yılların en büyük hezimetini yaşatan Türkiye, örgütü 'bir daha belini doğrultamayacak' bir noktaya getirmek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

 

Sahip olduğu İHA/SİHA imkanlarını yerli ve milli silah sistemleriyle taçlandıran ve terör örgütlerini 'geldiklerinde' değil, 'bulundukları yerde' imha etme stratejisi izleyen Türkiye, yeni sahip olduğu termobarik bomba ile örgüt mensuplarının inlerine gerçek anlamda girmeye hazırlanıyor.

TÜNELDEN SIZMA VE MAĞARADA SAKLANMA DÖNEMİ SONA ERECEK

 

Güvenlik kaynakları, harp başlıkları için termobarik patlayıcı geliştirilmesi projesi olan TENDÜREK kapsamında üretimi yapılan başlıkların çok farklı silah sistemleriyle kullanılabileceğine işaret etti.

Buna göre söz konusu termobarik patlayıcılı başlıklar uçak bombaları, anti tank mühimmatları ve küçük kalibreli mühimmatlarda yer alacak.

Uzmanlara göre güvenlik güçlerinin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve bu nedenle sadece tünellerden saldırıp, mağaralarda saklanmaya çalışan teröristlerin bu yöntemi, Tendürek projesi kapsamında geliştirilen harp başlıklarıyla boşa düşürülmüş olacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ilk kez yaptığı termobarik patlayıcılarda TÜBİTAK SAGE'nin yükleniciliğindeki projede TÜBİTAK MAM ve Makina Kimya Enstitüsü de yer alıyor.
Diğer toz patlayıcılara göre daha ucuz olmasının yanı sıra etki alanı çok geniş olan termobarik patlayıcılarda seri üretime geçilmesi, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını da büyük oranda ortadan kaldırmış oldu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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