TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı 83 bin arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İşgücü İstatistikleri 2018” verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2017’ye göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 0.1 puan artarak yüzde 11’e yükseldi. 2017’de işsizlik oranı yüzde 10.9, işsiz sayısı ise 3 milyon 454 bin olarak açıklanmıştı. TÜİK ‘İşgücü İstatistikleri 2018’ verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9.5, kadınlarda yüzde 13.9 olarak hesaplandı. Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.5 puanlık azalışla yüzde 20.3’e gerilerken,15-64 yaş grubunda oran 0.1 puanlık artışla yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişiye, istihdam oranı da 0.3 puan artışla yüzde 47.4’ye yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 65.7, kadınlarda yüzde 29.4 olarak belirlendi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 717 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.4’ü tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 6.9’u inşaat, yüzde 54.9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı