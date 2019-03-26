26 Mart 2019 Salı19 Recep 1440
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FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanması soruşturmasında, ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Ayrıntılar gelecek

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