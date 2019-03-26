Arap dünyası ayakta! ABD'ye peş peşe sert tepkiler

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Golan Tepeleri kararı için, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi. ABD'nin kararına Kuveyt ve Suudi Arabistan'da tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte dün düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne "İsrail toprağıdır" dediği imzayı atmıştı. Tüm dünyadan ABD'ye sert tepkiler gelirken Arap dünyası da bu karara ses yükseltti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Suriye'ye ait Golan Tepeleri kararı için, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi.

ABD'nin kararına Kuveyt ve Suudi Arabistan'da bugün yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

TRUMP TANIMA SİNYALİ VERDİĞİ ZAMAN DA DÜNYADAN SERT TEPKİLER YÜKSELTMİŞTİ

Trump'ın günler önce "52 yıl sonra Golan'ı tanınmanın zamanı geldi" açıklamasının ardından Türkiye, İran, Mısır, Bahreyn gibi Müslüman ülkelerin yanı sıra, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya'dan da sert tepki gelmişti.