26 Mart 2019 Salı19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:26Güneş 06:52Öğle 13:15İkindi 16:43Akşam 19:28Yatsı 20:49
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 98.336 -1.00
  • Altın: 234,817 -0.48
  • Dolar: 5,5112 -0.95
  • Euro: 6,2335 -0.96

Arap dünyası ayakta! ABD'ye peş peşe sert tepkiler

»
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Golan Tepeleri kararı için, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi. ABD'nin kararına Kuveyt ve Suudi Arabistan'da tepki gösterdi.
Arap dünyası ayakta! ABD'ye peş peşe sert tepkiler
Arap dünyası ayakta! ABD'ye peş peşe sert tepkiler Arap dünyası ayakta! ABD'ye peş peşe sert tepkiler Arap dünyası ayakta! ABD'ye peş peşe sert tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte dün düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne "İsrail toprağıdır" dediği imzayı atmıştı. Tüm dünyadan ABD'ye sert tepkiler gelirken Arap dünyası da bu karara ses yükseltti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Suriye'ye ait Golan Tepeleri kararı için, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi.

 ABD'nin kararına Kuveyt ve Suudi Arabistan'da bugün yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

TRUMP TANIMA SİNYALİ VERDİĞİ ZAMAN DA DÜNYADAN SERT TEPKİLER YÜKSELTMİŞTİ

Trump'ın günler önce "52 yıl sonra Golan'ı tanınmanın zamanı geldi" açıklamasının ardından Türkiye, İran, Mısır, Bahreyn gibi Müslüman ülkelerin yanı sıra, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya'dan da sert tepki gelmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Arap dünyası ayakta! ABD'ye peş peşe sert tepkilerArap dünyası ayakta! ABD'ye peş peşe sert tepkilerLübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Golan Tepeleri kararı için, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi. ABD'nin kararına Kuveyt ve Suudi Arabistan'da tepki gösterdi.
Venezuela'ya yeni saldırı düzenlendiVenezuela'ya yeni saldırı düzenlendiVenezeula Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, “Özellikle Simon Bolivar Hidroelektrik Santralindeki üreticilerin devre dışı kalmasını amaçlayan ve ulusal elektrik sisteminin dağıtım merkezini hedef alan yeni bir saldırı düzenlendi” dedi
Golan kararına Rusya'dan ilk yorumGolan kararına Rusya'dan ilk yorumTrump'ın, Netanyahu'yu da yanına alarak skandal Golan Tepeleri kararnamesini imzalaması sonrası bir açıklama da Rusya'dan geldi.
İngiltere'de neler oluyor?İngiltere'de neler oluyor?İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington ile Ortadoğu’dan Sorumlu Bakan Alistair Burt, Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa ettiler.
Adalet yerini bulacak! Dev maç için karar verildiAdalet yerini bulacak! Dev maç için karar verildiWBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Avni Yıldırım ile ABD'li Anthony Dirrell yaptığı ve Avni Yıldırım'ın mağlup olduğu karşılaşma yeniden oynanacak.
Rus askerleri Venezuela'ya indi!Rus askerleri Venezuela'ya indi!Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton tıbbi malzeme gönderdiği iddia edildi.
  • BM doğruladı! ABD sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var25 Mart 2019 Pazartesi 13:30
  • Theresa May gözünü kararttı! Brexit'i imzalayın, istifa edeyim25 Mart 2019 Pazartesi 12:20
  • Netanyahu'dan alçak tehdit25 Mart 2019 Pazartesi 12:00
  • Trump Golan Tepeleri kararını bugün imzalayacak25 Mart 2019 Pazartesi 10:38
  • İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı25 Mart 2019 Pazartesi 07:00
  • Bir haftada 5 milyonu aştı24 Mart 2019 Pazar 21:31
  • Skandal kararnameyi yarın imzalıyor24 Mart 2019 Pazar 19:28
  • Gündeme bomba gibi düştü: Gelecek hafta bu iş bitecek23 Mart 2019 Cumartesi 21:23
  • Tüm gözler orada! Tamamlandı23 Mart 2019 Cumartesi 08:47
  • Avrupa'nın göbeğinde küstah provokasyon!23 Mart 2019 Cumartesi 08:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri