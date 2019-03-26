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ByLock'tan Gülen'in 'hükümeti meşgul edin' talimatı çıktı

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FETÖ elebaşının, hain darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce örgüt mensuplarına gönderdiği, mesaj ortaya çıktı.
ByLock'tan Gülen'in 'hükümeti meşgul edin' talimatı çıktı
ByLock'tan Gülen'in 'hükümeti meşgul edin' talimatı çıktı ByLock'tan Gülen'in 'hükümeti meşgul edin' talimatı çıktı ByLock'tan Gülen'in 'hükümeti meşgul edin' talimatı çıktı

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası verilen FETÖ'nün sözde "Türkiye sohbet imamı" Mehmet Tabanca ile ilgili kararın gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, Tabanca'nın, FETÖ'nün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle'ı kullandığı, listesindeki kişilerle de özellikle örgütün gizliliğe verdiği önem ve buna ilişkin aldıkları tedbirler üzerine yazışmalarına dikkat çekildi.

ÖRGÜTTEN "YAZILAN VE KONUŞULAN HER ŞEY TAKİP EDİLİYOR" UYARISI

Bir ByLock kullanıcısı tarafından Tabanca'ya, "Normal mesaj atmayın sıkıntı oluyor, ByLock'tan 'ekle' demeseydiniz, SMS mesajları takip ediliyor, normal telefondan da aramayın, Whatsapp ve Viber 1,5 aydır takibe alınmış yazılan ve konuşulan her şey takip ediliyor." şeklinde mesaj gönderildiği anımsatılan gerekçeli kararda, FETÖ'nün, gizli haberleşme araçları vasıtasıyla mensuplarını sık sık uyardığı vurgulandı.

KAFALARINI KAŞIMALARINA FIRSAT VERMEYİN

Gerekçeli kararda, ayrıca bir ByLock kullanıcısından, darbe girişiminden 6 ay önce 27 Ocak 2016'da, 36 kişiye gönderilen terör örgütü elebaşına ait mesaja da atıfta bulunuldu.

Mesajın içeriği şöyle:

"Bir konu üzerine H.E. (örgüt elebaşı Fetullah Gülen) dedi ki onları (hükümeti) toplum karşısında zor durumda bırakacak şeylerle meşgul edin. Eğer rahat bırakırsak bütün güçleriyle bizle uğraşacaklar. Bence arkadaşlar enerjilerini bu adamları meşgul edecek şeyleri bulmaya harcamalı. Buna kafa yormalı. Kafalarını kaşımalarına fırsat vermemeli."

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün, kişileri kandırmak ve bunların örgüte finans yaratmasını sağlamak amacıyla dini konularda duygu sömürüsü yaptığına değinilerek, burada özellikle rüya metodunun kullanıldığına da işaret edildi.

Mehmet Tabanca'ya ait dijital verilerde tespit edilen bir ByLock içeriğinde de şehitler üzerinden dini duyguların sömürülerek, örgüte finans sağlandığına dair yazışma da yer aldı.

Tabanca'nın savunmalarının heyetçe değerlendirildiği belirtilen gerekçeli kararda, örgütteki üst düzey konumu nedeniyle verdiği bilgiden daha fazlasına sahip olacağına dair kanaate ulaşıldığından hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığı aktarıldı.

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