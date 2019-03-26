Tanzim satış artık markette

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM Marketleri'nde tanzim satış koşullarıyla ürün satılacağını söyledi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak." dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor." açıklamasında bulundu.