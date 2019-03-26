26 Mart 2019 Salı19 Recep 1440
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Başkan Erdoğan: Van'dan ilan ediyorum artık...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.
Başkan Erdoğan: Van'dan ilan ediyorum artık...
Başkan Erdoğan: Van'dan ilan ediyorum artık... Başkan Erdoğan: Van'dan ilan ediyorum artık... Başkan Erdoğan: Van'dan ilan ediyorum artık...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 
 


Şu meydandaki heyecana bak, Van bugün bambaşka... Şimdi bu meydandaki kardeşlik coşku bizim en büyük moral kaynağımızdır. Havalimanından buraya kadar cadde boyu Vanlı kardeşlerimin aşkını heyecanını gördüm. Van ile aramıza kimseyi sokmadık sokmayız. Bizim aramızdaki bu bağı ancak yüreği bu şehir bu ülke için aşkla çarpanlar görebilir. 

Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştılar. Nicelerinin hayatı karardı. Milleti birileri yıllarca sağcı solcu Türk Kürt Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar. Sonuçta gördük ki bunların hepsi ülkemizin üzerinde hesabı olanların oyunlarından ibaret.  Ben depremin olduğu gece Erciş’e geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz buradaydık. 

''ÇUKURLAR KAZDILAR, TÜNELLERLE MİLLETİN MAHREMİNE GİRDİLER''
 
Van’ı biz kendi haline bırakamazdık. Mahallerimizi birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar. Tünellerle evleri bağladılar milletin mahremine girdiler. Herkesi istismar ettiler Van bu vahşeti geçmişten beri iyi bilir. 1996’da Tatvan’da yol kesip iki masum vatandaşımızı bunlar katletti. 

Van’da anaları ağlatan çocukları yetim öksüz bırakan hepsi bunlardı bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmezsek masum insanlarımızın kanını dökecekler. Niye Cudi’ye Tendürek’e Gabar’a Kandil’e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye.  Kürt kardeşlerimin geri kalmışlık hak ve özgürlüklerin çözmek için çok çalıştık. Türkiye’de kim hak ve özgürlükler kısıtlanıyor diyorsa bu doğru değil. 

''VAN'DAN İLAN EDİYORUM...''

Burada Van’dan ilan ediyorum. Türkiye şu an bizi izliyor. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi ekonomide altyapı da geldiği seviyenin gerisine düşüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi herkesin birbirine şüpheyle kem gözle baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecektir. Bundan sonra Türkiye sadece birliği beraberliği kardeşliği konuşacak. 

''BATI'DA BAŞKA DOĞU'DA BAŞKA KILIĞA GİRİYOR''

Ülkemizin kalkınması vurduğu darbelerle bilinen bu zihniyetlerin ittifakı ile böyle bir geleceğe ulaşamayız. Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar 31 Mart’ta karşımıza çıkan o ittifakı kuranlardır. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını değil, evlatlarımıza nasıl bir ülke bırakacağımızın da kararını vereceğiz. Ülkemizin kalkınmasına vurduğu darbeyle bilinen bu zihniyetlerin ittifakıyla geleceğe ulaşamayız. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki adı Saadet ama kendisinin Saadet olmayan parti... Bitmiş tükenmiş bunlar. Öyle bir ittifak ki Van’da Diyarbakır’da İstanbul’da Ankara’da başka konuşuyorlar. Bu öyle bir ittifak ki bukalemun gibi Batı’da başka Doğu’da başka kılığa giriyor. 

''BİZ İNŞA VE İHYA İÇİN VARIZ''

Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz. Sadece yıkmayı vaad ediyorlar yapmayı değil. Bu ülkeye yıkım ekibi değil inşa ekibi lazım. Ecdadımız Süleymaniye’yi Selimiye’yi inşa etti. Biz de Çamlıca Camii'ni Külliye’yi inşa ettik. Biz inşa ve ihya için varız.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir yapmak için sizden destek bekliyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart gecesini çok yakından takip edeceğim.

Birileri laf ola beri gele konuşuyor. Ben size sadece konuşmayacağım ben size bu dev ekrandan delillerle konuşacağım…Biz Van’ı sadece aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık. Bay Kemal akşam yalan sabah yalan. Biz Van’a 17 yılda yaptıklarımızla konuşuyoruz. 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık. 

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Evlatlarımız en iyi eğitimi alabilsin diye şehirlerimizi okullarımızla donattık. ABD’nin başaramadığı sağlık reformunu biz 15 yıldır uyguluyoruz ve geliştiriyoruz. Millet bahçelerimizle her yaştan insanımızın huzur içinde vakit geçirebilecekleri mekânlar oluşturduk. Bu devletin kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik. Geçmişte hastane kapılarında perişan olan Vanlılar bugün Avrupa standartlarında hizmet alıyorlar. Depremin ardından seferberlik ilan edip Van’ın önemli bölümünü yeniden inşa ettik. 25 bin konutu Van’da biz yaptık. Van’ın suyu bile yoktu

Şimdi burada bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapacağız. Ülkemizde kişi başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Yeni teşvik programının ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Van’da 31 Mart’ta tercihini hizmet siyasetinden yana kullanıyor musunuz? Van 31 Mart’ta şehrimizin önünde hep birlikte yepyeni bir dönem açıyor muyuz? Seçim gecesi gözüm Van’da olacak.

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