Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'nın ismiyle ilgili yeni açıklama

İstanbul'da gerçekleştirilen Büyük Trabzonlular Buluşması'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın skandal Golan Tepeleri kararına tepki gösterdi.

"Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'e çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii..." ifadelerini kullanan Erdoğan, Ayasofya konusunda da "Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz" dedi.

Başkan Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

AYASOFYA'YI "CAMİ" İSMİYLE MÜSEMMA HALE GETİRİRİZ

"Dediler ki Ayasofya ile ilgili olarak, hala ücretli olarak mı girilecek?' Ben de kendilerine dedim ki... Hayır Ayasofya'ya girişi ücretsiz hale getirebiliriz. Ve sadece ücretsiz hale getirmek değil. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz.

"TÜRKİYE'DEN BİR CEVAP ALACAKSINIZ TABİİ"

Şimdi, Trump Kudüs'ü kalkıyor başkent ilan ediyor. Öyle mi? Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'e çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii... Alacaksınız. Biz şu anda her şeyden önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak bunlara bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? Biz de şimdi mesuliyetimizin gereği olan bu cevabı verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Onun için 31 Mart bir beka meselesidir. Bunu böyle biliniz. Onun için çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir buralar bizim için büyük önem arz ediyor."