27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:24Güneş 06:50Öğle 13:15İkindi 16:44Akşam 19:30Yatsı 20:50
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 97.379 -1.96
  • Altın: 228,148 1.25
  • Dolar: 5,4438 -2.16
  • Euro: 6,1478 -2.32

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'nın ismiyle ilgili yeni açıklama

»
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'nın ismiyle ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'nın ismiyle ilgili yeni açıklama Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'nın ismiyle ilgili yeni açıklama Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'nın ismiyle ilgili yeni açıklama

İstanbul'da gerçekleştirilen Büyük Trabzonlular Buluşması'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın skandal Golan Tepeleri kararına tepki gösterdi.

 

"Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'e çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii..." ifadelerini kullanan Erdoğan, Ayasofya konusunda da "Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz" dedi.

Başkan Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

 

AYASOFYA'YI "CAMİ" İSMİYLE MÜSEMMA HALE GETİRİRİZ

"Dediler ki Ayasofya ile ilgili olarak, hala ücretli olarak mı girilecek?' Ben de kendilerine dedim ki... Hayır Ayasofya'ya girişi ücretsiz hale getirebiliriz. Ve sadece ücretsiz hale getirmek değil. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz.

"TÜRKİYE'DEN BİR CEVAP ALACAKSINIZ TABİİ"

Şimdi, Trump Kudüs'ü kalkıyor başkent ilan ediyor. Öyle mi? Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'e çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii... Alacaksınız. Biz şu anda her şeyden önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak bunlara bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? Biz de şimdi mesuliyetimizin gereği olan bu cevabı verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Onun için 31 Mart bir beka meselesidir. Bunu böyle biliniz. Onun için çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir buralar bizim için büyük önem arz ediyor."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fatih Erbakan 31 Mart için tarafını belli ettiFatih Erbakan 31 Mart için tarafını belli ettiYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, HDP ve İyi Parti ile ittifaka giren Saadet Partisi'ni eleştirdi. Erbakan, "Bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş’e verilmiş oylar olmayacaktır" ifadeleriyle partilile
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'nın ismiyle ilgili yeni açıklamaBaşkan Erdoğan'dan Ayasofya'nın ismiyle ilgili yeni açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuşma yaptı.
Pompeo'dan Türkiye sorusuna cevapPompeo'dan Türkiye sorusuna cevapABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Kanada'nın Golan Tepeleri kararına tepki göstermesini nasıl karşılıyorsunuz?' sorusuna, 'Üzüldüm fakat şaşırmadım.' dedi.
İstanbullulara internet müjdesiİstanbullulara internet müjdesiAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Habertürk'te 'Teke Tek Seçim Özel' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
"Bir şeyler duyuyorum!""Bir şeyler duyuyorum!"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da halka hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'den flaş Türkiye açıklamasıABD'den flaş Türkiye açıklamasıABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye'nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye'nin ABD'nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.
  • Başkan Erdoğan: Van'dan ilan ediyorum artık...26 Mart 2019 Salı 16:06
  • İnanılmaz rakamı açıkladı! Tam 10 katrilyon26 Mart 2019 Salı 14:50
  • Tanzim satış artık markette26 Mart 2019 Salı 13:50
  • Ünlü Prof. yayaları ezdi!26 Mart 2019 Salı 13:12
  • ByLock'tan Gülen'in 'hükümeti meşgul edin' talimatı çıktı26 Mart 2019 Salı 13:10
  • Şırnak'taki hain tuzak sonrası bir acı haber daha!26 Mart 2019 Salı 12:13
  • Soylu 'ilk kez açıklıyorum' deyip duyurdu!26 Mart 2019 Salı 12:01
  • FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon26 Mart 2019 Salı 10:50
  • Çiftlik Bank iddianamesi hazırlandı26 Mart 2019 Salı 10:18
  • ABD'nin skandal Golan Tepeleri kararının arkasından petrol çıktı!26 Mart 2019 Salı 10:07
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri