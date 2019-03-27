Galatasaray'a bir şok da Diagne'den!

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Senegal'in Mali ile oynadığı maçta sakatlandı ve 59. dakikada oyundan alındı.

Galatasaray'a milli ara yaramadı! Yunanistan milli takımında sakatlanan Kostas Mitroglou'nun ardından Mbaye Diagne, Senegal ile çıktığı maçta sakatlandı.

Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Diagne, karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı.

FORVETSİZ KALABİLİR!

Kostas Mitroglou'nun ardından Mbaye Diagne'nin de sakatlanmasıyla birlikte Galatasaray, milli arada forvetsiz kalma riski ile karşı karşıya kaldı.

Diagne'nin sağlık durumu hakkında ise henüz Senegal'den ve Galatasaray'dan bir açıklama gelmedi.