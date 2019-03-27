27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
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Sahte şeyhe istismardan 10 yıl daha ceza

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Konya'da kendisini 'şeyh' olarak tanıtıp 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan S. Işık'a, yine istismardan başka bir davada 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Sahte şeyhe istismardan 10 yıl daha ceza
Sahte şeyhe istismardan 10 yıl daha ceza Sahte şeyhe istismardan 10 yıl daha ceza Sahte şeyhe istismardan 10 yıl daha ceza

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklandı. Işık'ın tutuklanmasından sonra bir kişi daha cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. İki dosya birleştirildi.

'BENİM HAKKIMDAKİ İDDİALARIN HARAM OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyen Süleyman Işık, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, ''İftira ateşten bir gömlektir. Bu gömlek bana giydirilmeye çalışılmıştır. Hakkımda ifade veren kardeşlerimin iddialarını kabul etmiyorum. 10 aydır cezaevindeyim. Eşim rahatsız o nedenle benim bakımıma ihtiyacı var. Vereceğiniz karara saygılıyım. Mahkemenizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Benim hakkımdaki iddiaların haram olduğunu biliyorum. Onlara haram olduğunu söylemiştim. Beraatımı talep ediyorum'' dedi.

62 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, geçen aralık ayında görülen son duruşmada ise cinsel saldırıya uğradığını ileri süren mağdurlardan birinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, Süleyman Işık'ı 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Işık, el konulan bilgisayarında bulunan görüntülerle ilgili olarak da 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl hapis ve 100 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Süleyman Işık'a mağdurlardan birine cinsel istismarda bulunurken yardımcı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak ise 'cinsel istismara yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

YENİ DAVA AÇILDI

Süleyman Işık hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın mağduru o dönem 18 yaşından küçük olan S.M.Y., Işık'tan kendisini istismara zorladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Açılan bu yeni davayla ilgili ilk duruşmada şikayetçi S.M.Y., tutuklu sanık Süleyman Işık ve tarafların avukatları katıldı. Şikayetçi H.B.'nin ifadesinde ''Arka odada yalnızdık. Süleyman Işık bana bir şey yapmadı. Bana kendisini taciz ettirdi" dediği öğrenildi.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Işık ve taraf avukatları katıldı. Süleyman Işık savunmasında, "Cumhuriyet Savcısının mütaalasına katılmıyorum. Çocuk 2016 yılında istismara uğradığını söylemiş. Bu zamana kadar neredeymiş. Çocuğun ailesini tanıyorum. Çocuktan şikayetçi değilim. Beraatimi talep ediyorum. Suçsuzum."dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Süleyman Işık'ı, 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

 

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Sahte şeyhe istismardan 10 yıl daha cezaSahte şeyhe istismardan 10 yıl daha cezaKonya'da kendisini 'şeyh' olarak tanıtıp 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan S. Işık'a, yine istismardan başka bir davada 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
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