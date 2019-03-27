27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
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PKK'nın lider kadrosuna büyük darbe

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TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile bölücü terör örgütü PKK'nın lider kadrosundan isimlerin de aralarında bulunduğu terörist gruba ağır bir darbe vuruldu.
PKK'nın lider kadrosuna büyük darbe
PKK'nın lider kadrosuna büyük darbe PKK'nın lider kadrosuna büyük darbe PKK'nın lider kadrosuna büyük darbe

TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile bölücü terör örgütü PKK'nın lider kadrosundan isimlerin de aralarında bulunduğu terörist gruba ağır bir darbe vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, MİT buldu, TSK vurdu

Rıza Altun adlı PKK yöneticisinin de aralarında olduğu terörist grubu taşıyan araç, havadan vuruldu. 

TSK ve MİT operasyonun görüntülerini yayınladı. 

AA, son dakika duyurulan haberin detaylarını şöyle geçti:

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. 

Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi. 

MİT tarafından, Rıza Altun'un, Kandil'in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Rıza Altun'un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alındı. 

PKK'nın tepe kadrosunda bulunan terörist Altun'un, Mikail Özdemir ve Emrullah Dursun ile Kandil'in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra Köyü'ne gittiğinin Bayraktar TB2 İHA ile tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçakları tarafından hava harekatı yapılması için gerekli koordineler kuruldu. 

Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde, MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vuruldu. 

Harekat sonucunda PKK'nın dış temaslarını koordine eden terörist Mikail Özdemir ve örgütün sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösteren Emrullah Dursun'un da aralarında bulunduğu üst düzey terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi. 

Terör örgütünün bölgedeki uluslararası aktörlerle temaslarını sağlayan ve bazı yabancı basın organlarında sözde "Dışişleri Bakanı" diye lanse edilen Rıza Altun ise operasyonda ağır yaralandı. Altun'un akıbeti henüz bilinmiyor. 

Örgütün bölgedeki ilişkilerini yöneten kadroların büyük darbe aldığı ve bölgedeki aktörlere mesaj niteliği taşıyan operasyon, aynı zamanda PKK'nın TSK'dan saklanmak için sığındığı Kandil'in iç bölgelerinde de kurtuluşu bulunmadığını ortaya koydu.

Rıza Altun kimdir?
PKK'nın kurucu kadrosunda ve Cemil Bayık'a en yakın isimler arasında yer alan Rıza Altun, geçmiş dönemde terör örgütünün sözde İran Sorumlusu ve Avrupa Alanı Sorumlusu olarak görev yaptı. 

Terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi üyeliğinde de bulunan Altun, sözde Siyasi Komite ve sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde sorumlu düzeyde yer alıyor. 

Bölgedeki uluslararası aktörler ile temaslar gerçekleştiren terörist Altun, İçişleri Bakanlığının terörden aranlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor. 

Teröristin ismi, hem Interpol'ün aranan şahıslar listesinde hem de ABD'nin uyuşturucu kaçakçısı listesinde bulunuyor. 

Mikail Özdemir kimdir? 
PKK terör örgütüne 1990'da katılan Mikail Özdemir, ilk olarak terör örgütünün kırsaldaki birimlerinde faaliyet gösterdi, ardından Kandil'e geçerek PKK'nın sözde istihbarat birimlerinin kurucu kadroları arasında yer buldu. 

Terör örgütü PKK'nın lider kadrosundan Murat Karayılan'a bağlı olarak mali işlerden sorumlu olan Özdemir, Cemil Bayık'ın en güvendiği isimler arasında bulunuyor. 

Terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Özdemir, PKK'nın dış temaslarını koordine ediyor. 

Emrullah Dursun kimdir?
Terör örgütü PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Emrullah Dursun'un, terör amaçlı gasp ve soygundan, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeye kadar birçok suç kaydı bulunuyor. 

Bir dönem örgütün sözde Yürütme Konseyi'nde yer alan terörist Dursun, son yıllarda sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösterdi. 

Ali Aktaş kimdir?
PKK terör örgütüne 1978 yılında katılan Ali Aktaş, 2009 yılından bu yana üst düzey örgüt üyeleri arasında yer aldı. 

"Sinan Sor" kod adıyla uzun süre Rusya ve Ermenistan'da faaliyet gösteren Ali Aktaş, Avrupa ve Rusya alanından Kandil'e para aktarım faaliyetlerini yürüttü. Irak'a 2011 yılında döndükten sonra terör örgütünün sözde gümrük sorumlusu olan Aktaş, 2014 yılında PKK'nın Mahmur Sorumlusu oldu. 

Aynı yıl PKK terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Biriminde görev alan Aktaş, 2017 yılında Kandil'e çekildi ve Kandil Bölgesi Sorumlusu oldu.

 

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