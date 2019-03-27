CHP'li Engin Altay hakkında soruşturma!

CHP milletvekili Engin Altay hakkında bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Altay’ın 26.03.2019 tarihinde Karadeniz TV'de yayımlanan “ Siyaset Gündemi” isimli programda yaptığı ''...31 Mart’ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan’dan ve Bahçeli’den, bay dumur ve bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır...'' şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.