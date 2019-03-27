27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
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Meteoroloji uyardı: Donacağız

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Meteoroloji uyardı: Donacağız
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarından itibaren Türkiye Akdeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Donacağız Meteoroloji uyardı: Donacağız Meteoroloji uyardı: Donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, İç ve Doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

Türkiye yarından itibaren günü Orta Akdeniz üzerinden yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

 

Doğu bölgelerinde bugün öğle saatlerinde yağışlı havanın başlaması bekleniyor. Yarın yeni gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimleri (Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) ağırlıklı beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere önümüzdeki bir hafta süresince Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli’nin kuzey ilçelerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların meydana getirebileceği buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın kuzeybatı kesimlerden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı bölgelerde 6-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 7°C, 12°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -2°C, 8°C
Çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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