27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
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Eljif Elmas için F.Bahçe'ye müthiş teklif!

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Eljif Elmas için F.Bahçe'ye müthiş teklif!
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas'ın peşine düştü. Mor Menekşeler, Makedon yıldız için 15 milyon Euro'luk bir teklif hazırlarken Sarı-Lacivertliler, mali şartlardan ötürü satışa sıcak bakıyor.
Eljif Elmas için F.Bahçe'ye müthiş teklif! Eljif Elmas için F.Bahçe'ye müthiş teklif! Eljif Elmas için F.Bahçe'ye müthiş teklif!


Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de Eljif Elmas konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Habertürk'ün haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Makedon oyuncu ile ciddi şekilde ilgileniyor.

 

İki taraf arasında kurulan ilk temaslarda konuşulan rakamın 15 milyon Euro olduğu öğrenilirken İtalyan ekibinin bu teklifi resmiyete dökmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Eljif'ten daha fazla bonservis beklese de mali açıdan sıkıntılı bir dönemde olunması transfere onay verilmesi ihtimalini arttırıyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Makedonya'nın Rabotnicki takımından 180 bin Euro bonservisle transfer edilmişti. 19 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 24'ü ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Eljif son olarak Makedonya Milli Takımı'nı Letonya'yı 3-1 yendiği maçta 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı.

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