Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak."
27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
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Tüm işlemler elektronik yapılacak
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