27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
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Erdoğan: Bizim aramızda yeri yok, hesabını verecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan: Bizim aramızda yeri yok, hesabını verecek
Erdoğan: Bizim aramızda yeri yok, hesabını verecek Erdoğan: Bizim aramızda yeri yok, hesabını verecek Erdoğan: Bizim aramızda yeri yok, hesabını verecek

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 

 


Düzce hizmetin, yatırımın, emeğin kıymetini bilir. Kardeşliğin, birliğin kıymetini bilir.

Düzce 2023 hedeflerine ulaşmak için AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile yoluna devam edecektir.

Düzce depremlerde ağır yaralar aldı. Yıkılan Düzce’yi yeniden inşa ve ihya etmek için seferberlik ruhuyla çalıştık. Düzce 20 sene öncesinin Düzcesinin çok ilerisinde. 

Pazar günü Düzce’deki ve diğer illerimizdeki tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Milli iradenin tecelli ettiği yer sandıktır. 

Kullanılmayan her oy bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş yağ gibidir. Küskünlük, ders vermek başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. 

''SAYGISIZLIK EDEN, KİBİRLİ DAVRANAN HERKES BİZİ DEFTERİNDEN SİLMİŞ DEMEKTİR''

İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de vardır, noksan da vardır. Önemli olan düzeltme iradesine sahip olmaktır. Biz bu kararlılığa sahibiz
Milletine ülkesine hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çar çur edenlerin bizim dünyamızda yeri yoktur. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Saygısızlık eden, kibirli davranan herkes bizi de defterinden silmiş demektir. Ve yollarını da ayırmış demektir. Böyle bir yanlışa bir AK Partili asla düşemez

Bazı yerde bizden aday olmayanların hiç olmadık yerlerden adaylıklarını koyarak karşımıza çıktıklarını görüyorum. Dün Adıyaman’da Van’daydım. Bunları gördüm. Acıdım. Bir taraftan dava diyeceksin bir taraftan da kalkıp hiç olmayacak bir partiden aday olacaksın. Bunun adı şehrine hizmet davası değil nefsine hizmet çabasıdır. Seni aday yaparken her şey güzeldi, aday yapmayınca ne oldu? Ölümüne kadar aday mı olacaksın? Çalıştığı sürece layık olduğu sürece eyvallah. Bir siyasi parti ilkeleri ile ayaktadır. 

Türkiye’de dün Van’da da sordum, Adıyaman’da da sordum Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan diyor. Buradan onlara mama çıkmaz bu ayrı mesele, şimdi diyor ki Ankara bilecek ki diyor. Ankara’da yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum siz Mehmet Özhaseki orada dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan bu adama mı vereceksiniz? Durmadan seçim kaybeden birisi. Belediyeciliği bilen birisi değil.

Batı’da MHP’ye AK Parti’ye oy vermeyeceğiz diyor. Sen kimsin? Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlasınlar.

Kürdistan’ı çok seviyorsa Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol git oraya. Bu ülkeyi böldürmeyiz. Kim olduğuna bakmaksızın peşinen karşımızdakileri destekleyeceğini söylüyorlar. Sandığa gitmemek ülkeye ve millete ceza vermektir. Sandığa gitmek kadar sandığa giren oyların resmi yansımasını da çok sıkı takip etmek gerekiyor. Sandık namustur.

Düzce 31 Mart’ta pusuda bekleyen darbecilere, vesayetçilere dersini veriyor musun?

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