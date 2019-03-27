Katilin destekçisi bakın kim çıktı!

Yeni Zelanda'da 51 Müslümanı katleden Brenton Tarrant'ın Avusturya merkezli ırkçı, Müslüman ve Türkiye düşmanı 'Kimlikçiler Hareketi' tarafından desteklendiği ortaya çıktı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Bakanlar Kurulu sonrasında basına açıklamalarda bulunan Kurz, Avusturya'da aşırıcılığın hiçbir türüne yer olmadığını vurgulayarak bunu yaymaya çalışan her grup ya da kişiyle yasalar çerçevesinde mücadele edileceğini söyledi.

Kurz, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avustralya asıllı teröristle aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" Sözcüsü Martin Sellner'in bağlantısının ortaya çıkarıldığını belirterek "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen Brenton Tarrant ile Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bağlantının detaylı şekilde araştırılacağının altını çizen Kurz, Kimlikçiler Hareketi'nin kapatılmasına ilişkin İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştüm. Bu oluşuma karşı her iki bakanlık da bütün imkanlarını seferber edecek." diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Avusturya'da geçen pazartesi, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 kişiyi katleden Avustralyalı terörist ile Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Sellner arasında bir bağlantı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Seller'e, soyadı Avustralyalı teröristle aynı olan bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığı tespit edilmişti.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda'da terör saldırılarını gerçekleştiren teröristin, 26 Kasım 2018'de Avusturya'ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaşmıştı.

Aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi, mülteci, göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla biliniyor. Avusturya'da Müslümanlara ait çok sayıda kurum ve kuruluşa yönelik ırkçı içerikli pankart ve yazılarla saldırıda bulunan aşırı sağcı oluşum, Avrupa'nın "göçmenler ve Müslümanlardan arındırılmasını" savunuyor.

KİMLİKÇİLER HAREKETİ NEDİR? KİMLİKÇİLER HAREKETİ KİMDİR?

Avrupa'da artan ırkçılık ve faşizmin son dönemdeki en önemli isimleri arasında yer alan Kimlikçiler Hareketi, ilk olarak Avusturya ve Belçika'da ortaya çıktı. Önceleri eylemsizlik ilkesinde olan bu grup, zaman içerisinde evrilerek sistematik saldırı ve baskı politikasını benimsedi.

Kimlikçiler Harekatı hakkında daha önce düzenlenen istihbarat raporlarında, "Katılımcıların büyük bir bölümü 'beyaz yakalı' çalışanlardan oluşuyor" ifadesi yer alıyordu. Bu tehlikenin daha büyük bir boyutu olduğunu işaret eden açıklamaydı.

Eğitimi üst seviyede olan beyaz yakalı çalışanlar, Avrupa'da engellenemeyen ırkçılık rüzgarına kapılarak özellikle Müslümanlara karşı cephe almaya başladı. Grup, büyüdükçe örgütlenme de arttı.

Aşırı sağda bulunan Kimlikçiler Hareketi üyelerinin son iki yılda hızlı yükselişi Avrupa istihbarat birimlerini de harekete geçirdi. Yapılan propagandalar nedeniyle üyelerin silahlanmaya başlaması, en büyük tehlikenin yaklaştığına işaret etti.

Yaş aralığı 17 ila 55 arasında değişen üyeler, Avrupa'nın dört bir yanında örgütlenerek eylemlere başladılar. Grup arasında hücresel bir yapı ile haraket ederken, zaman zaman da ortak bildirilere imza attı.

Finlandiya'da yükselen ırkçılığın en büyük gruplarından olan 'Odin'in Askerleri' de Kimlikçiler Hareketi ile birlikte hareket etmeye başladı. Ardından Avrupa'nın farklı bölgelerinde aşırı sağcı ırkçılar da Kimlikçiler Hareketi'nin etrafında birleşmeye başladı.

NAZİ HAYRANLARI

Kimlikçiler Hareketi'nin en büyük özelliklerinden biri Nazi hayranı olmaları. Kendilerini üstün ırk olarak gören grup, dünyanın geri kalanının kendisine hizmet etmek için var olduğuna inanıyor. Sembollerinde Nazi işaretlerinin yanı sıra, haç da kullanan grup üniversite de örgütlenmeye devam ediyor.

FRANSA DA TEDİRGİN

Kimlikçiler Hareketi'nin bu denli büyük bir tehlike haline gelmesine ise en büyük neden küçük grupların tek çatı altında birleşmeye başlamaları. Fransa'da kendilerini 'Kimlikçi Nesil', Belçika'da ise kendilerini 'Kalkan ve Dostlar' olarak tanımlayan gruplar bir araya gelerek 'Kimlikçiler Hareketi'ne dönüştü.

İSTİHBARAT UYARDI: SİLAHLANIYORLAR

Tırmanan ırkçılığın sosyal medyada daha hızlı yayılmasının ardından Avrupa istihbarat servisleri de harekete geçti. Grupların silahlandığına dikkat çeken istihbarat, yaş ortalaması 22 olan örgütün her an kanlı eylemlere imza atabileceğine dikkat çekti.