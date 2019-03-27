Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama yaparak, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlere yönelik, Kandil'e düzenlenen hava harekâtını değerlendirdi. Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "'Silahlı Kuvvetler, 15 Temmuzdan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu' söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı. Hiçbir ihanete, kumpasa, gevşekliğe prim vermeden yolumuza devam."
27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
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İbrahim Kalın'dan operasyon açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı" dedi.
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