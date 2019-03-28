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Netanyahu emri verdi, İsrail ordusu harekete geçti!

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İsrail, Filistinlilerin her yıl 30 Mart'ta andıkları "Toprak Günü" öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına askeri yığınak yapıyor.
Netanyahu emri verdi, İsrail ordusu harekete geçti!
Netanyahu emri verdi, İsrail ordusu harekete geçti! Netanyahu emri verdi, İsrail ordusu harekete geçti! Netanyahu emri verdi, İsrail ordusu harekete geçti!

İsrail, Filistin sınırına tankları yığdı

İsrail, Filistinlilerin her yıl 30 Mart'ta andıkları "Toprak Günü" öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına askeri yığınak yapıyor.

 

 

Filistinlilerin cumartesi günü düzenlemesi beklenen gösteriler öncesi Gazze Şeridi sınırının İsrail tarafından artan askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze sınırındaki askeri yığınağa ilişkin fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda çok sayıda İsrail askeri ve tankının Gazze sınırına konuşlandığı görülüyor.

Filistinlilerin cumartesi günü düzenlemesi beklenen gösteriler öncesi Gazze Şeridi sınırının İsrail tarafından artan askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

 

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze sınırındaki askeri yığınağa ilişkin fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda çok sayıda İsrail askeri ve tankının Gazze sınırına konuşlandığı görülüyor.

 

Adraee, Twitter paylaşımında, İsrail ordusunun "her türlü senaryoya hazırlıklı olmak için" güney sınırına yığınak yaptığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında dün yapılan güvenlik toplantısında Gazze sınırındaki birliklere takviye yapılmasına karar verilmişti.

Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü nedeniyle cumartesi günü Gazze sınırında gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu olayın ardından Filistinliler 30 Mart'ı "Toprak Günü" ilan etmişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında geçen yıl 30 Mart'ta abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler başlatmıştı.

Filistinliler yaklaşık bir yıldır devam eden bu gösterilerde sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması taleplerini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

İsrail askerleri ise barışçıl gösteri yapan sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

BM KOMİSYONU'NDAN "İSRAİLLİ SUÇLULAR YARGILANSIN" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun 28 Şubat'ta yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suçlar" kapsamına girebileceği duyurulmuştu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'nü de yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filistinlilere ateş açan İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yapılmıştı.

Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "yakın tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedilmişti.

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