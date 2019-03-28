Başkan Erdoğan açık açık uyardı! Seçimden sonra görüşeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Uşak'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"SON GÜNLERDE DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN YİNE BİRTAKIM OYUN OYNUYORLAR"

"Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar."

ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ

"Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16'larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız."

KİMSE KENDİNİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI SANMASIN

'AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen bir daha bu trene binemez, kimse kendini bulunmaz hint kumaşı sanmasın, AK Parti'nin kadro problemi hamdolsun yoktur'

"KİBRİYLE, SAYGISIZLIĞIYLA, KABALIĞIYLA MİLLETİMİZİ ÜZEN KİM VARSA HEPSİNİ DE BİZ ÜZECEĞİZ"

"Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır."

"16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz.' dedi.