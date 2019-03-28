28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
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Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son verdi...

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Fransa'da Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau'nun görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından iki önemli ismin daha görevine son verildi.
Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son verdi...
Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son verdi... Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son verdi... Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son verdi...

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel  Macron'un Griveaux, Loiseau, Mahjoubi'nin görevine "son verdiği" belirtildi.

Mahjoubi ve Griveaux'nun gelecek yıl düzenlenecek belediye  seçimlerinde Paris Belediye Başkanlığına aday olması bekleniyor.

Griveaux, daha önce yaptığı açıklamada, Paris Belediye Başkanlığına  aday olması halinde görevinden istifa edeceğini söylemişti.

Loiseau'nun, 26 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP)  seçimlerine katılmak için görevinden istifa ettiği bildirilmişti. Loiseau, AP  seçimleri için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet  Yürüyüşü Hareketinin (LREM) liste başı adayı gösterildi.

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